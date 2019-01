Unik retssag mod LTF: Mand gik på gaden og bar F-kasket Københavns Byret indleder onsdag retssag mod en 34-årig mand, der anklages for at videreføre Loyal To Familia.

I politiets forsøg på at tæmme banden Loyal To Familia (LTF) er en mand blevet tiltalt for at gå på gaden på Nørrebro i København. Også en sort kasket påtrykt et hvidt 'F' kan ende med at koste den anklagede en dom.

Sagen er uden sidestykke. Det er nemlig første gang siden det historiske forbud mod LTF, at en person er blevet tiltalt for at have overtrådt sit såkaldte opholdsforbud.

Muligheden for at nedlægge et sådant forbud er et af en række tiltag, som skal forhindre, at den forbudte bande bliver 'videreført'.

I sagens anklageskrift hævdes det, at det 34-årige bandemedlem 5. december 2018 klokken 20.36 opholdt sig ud for Blågårdsgade 31.

Netop den del af gaden har manden fået at vide, at han ikke må opholde sig på. Det samme gælder Blågårds Plads. Begge steder er kendt som tilholdssteder for Loyal To Familia.

Ud over sagen om opholdsforbuddet er den 34-årige tiltalt for ved en anden lejlighed at have været iført en sort kasket påtrykt et hvidt 'F'.

Netop det bogstav er ifølge anklagemyndigheden et erstatningskendetegn for Loyal To Familia. Tidligere har bandens kendingsbogstaver været LTF.

Denne forbrydelse, som også menes at udgøre en videreførelse af LTF, fandt sted på Blågårds Plads kort før midnat 13. september 2018.

Straffesagen indledes onsdag ved Københavns Byret. Foreløbigt er der kun afsat to timer til sagen, men det er ifølge specialanklager Andreas Emil Christensen ikke nok. Derfor skal der berammes endnu et retsmøde.

Yderligere tre mænd har båret en F-kasket

For tiden behandles en anden lignende sag ved Retten i Helsingør. Her er tre mænd på 20, 21 og 24 år ligeledes tiltalt for at gå med kasketter og huer påtrykt et 'F'. Den sag afgøres dog først til april.

Ingen danske domstole har tidligere taget stilling til, om en forbudt forening bliver videreført. Dommene fra København og Helsingør bliver dermed historiske.

Forbuddet mod Loyal To Familia er landsdækkende og blev nedlagt 4. september 2018.

Der er tale om et midlertidigt forbud, indtil Københavns Byret har behandlet en sag om, hvorvidt banden kan siges at være en forening, som skal opløses ved lov.

Den sag begynder til februar og ventes afgjort til august. Med stor sandsynlighed vil dommen blive anket til Østre Landsret og Højesteret.

