Efter flugt fra to fængsler: Forfængelighed fældede verdens største narkogangster

Den ene gang flygtede han fra fængslet i en vasketøjskurv, den anden via en tunnel, der begyndte under hans brusebad i cellen. Nu sidder »verdens mest brutale narkogangster« i en retssal i New York og får optrevlet sin liv. Mexicanske Joaquin ’El Chapo’ Guzman er muligvis færdig, men det er den narkotrafik, han har levet af, på ingen måde.

Narkoagenterne var lige i hælene på ham i månedsvis, men hver gang de slog til, hoppede han ud ad et vindue eller havde held til at flygte på anden vis. Den ene gang fulgte en helikopter endda efter ham, men turde ikke skyde, fordi han havde en kvinde og et barn under armen. Men 7. januar 2016 lykkedes det endelig. Verdens mest efterlyste mand, den mexicanske narkolegende Joaquin ’El Chapo’ Guzman, faldt i baghold i sin hjemstat, Sinaloa. Fem af hans livvagter måtte lade livet, og adskillige soldater blev såret i den ildkamp, der gik forud for hans tilfangetagelse.