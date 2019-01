Sagen forfra: Derfor vil PET have Politiken dømt i forbudssag

Det begyndte med en bog. I oktober 2016 skulle beretningen om tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid som leder af den interne sikkerhedstjeneste udkomme. På forhånd var der stor interesse for bogen ’Syv år for PET’ skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager. Ikke alene stod Jakob Scharf i spidsen for PET, da Danmark var et udsat terrormål på grund af Muhammed-tegningerne. I 2013 forlod han tjenesten efter konflikt med ansatte og højt profilerede sager med DF’s Pia Kjærsgaard og Henrik Sass Larsen (S) i hovedrollerne. Nu fulgte Scharfs version af begivenhederne i en bog, der ifølge foromtalen ville blotlægge kendte og ukendte PET-operationer såvel som »kunsten at hverve en meddeler«.

Jagten på manuskriptet. Op til udgivelsen fik PET nys om, at der var en bog på vej om tjenestens tidligere chef. Derfor rettede PET først henvendelse til forlaget People’sPress for at få bogen til gennemsyn. I en pressemeddelelse forklarede tjenesten – baseret på foromtalen – at bogen kunne indeholde fortrolige oplysninger og bringe menneskers liv i fare og skade mulighederne for at forhindre blandt andet terror: »PET har forgæves udbedt sig manuskriptet til bogen, så PET kan undersøge, om det rent faktisk indeholder sådanne fortrolige oplysninger. Er dette ikke tilfældet, har PET intet ønske om at forhindre bogens udgivelse. Forlaget har imidlertid ikke ønsket at give PET adgang til manuskriptet«, lød forklaringen.

I nattens mulm og mørke. Fredag aften 7. oktober 2016 skulle det pludselig gå stærkt, da forskellige medier begyndte at citere fra bogen. For at forhindre mere omtale af dele eller hele ’Syv år for PET’ gik tjenesten i hemmelighed i Københavns Byret for at få nedlagt et fogedforbud.

Det lykkedes lørdag nat klokken 2.10 efter blot 2o minutters retsforhandlinger. I kendelsen fandt dommeren det sandsynliggjort, at manuskriptet ville indeholde fortrolige oplysninger, som det er strafbart at videregive eller udnytte. Få timer senere, tidligt om morgenen, blev forbuddet mod omtale af indholdet forkyndt i et brev til JP/Politikens Hus, der ejer blandt andet Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken.

Politiken bringer bogen. I avisen søndag 9. oktober 2016 lå et særtillæg med hele ’Syv år for PET’. På forsiden forklarede ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, hvorfor Politiken havde taget »et usædvanligt skridt« trods avisens normale tillid til retsvæsenets afgørelser: Forbuddet greb ind i frihedsrettighederne og fratog offentligheden muligheden for at debattere et vigtigt stykke danmarkshistorie. »Hvis PET uden konkret mistanke kan forlange bøger – eller avisartikler – til gennemlæsning, har vi reelt accepteret en efterretningstjeneste som publicistisk kontrolinstans, hvilket vil undergrave pressefriheden: Den slags har vi et andet ord for: censur«, argumenterede chefredaktøren.

Det skal koste. Beslutningen om at bringe ’Syv år for PET’ vakte stor debat. Dommernes formand kaldte det selvtægt, og politikere kritiserede avisen for at sætte sig over loven. Landsretten og Højesteret sagde god for forbuddet, men forinden havde PET bedt om at få det ophævet, da bogen var ude. I stedet lagde PET sag an mod JP/Politikens Hus og Christian Jensen med historisk krav om 15 millioner kroner i bøde og 4 måneders fængsel til chefredaktøren. Ifølge statens advokat er det prisen for »foragt for retsvæsenet«. Politiken vil frifindes på grund af sagens samfundsmæssige interesse, og fordi forbuddet var rettet mod JP/Politikens Hus, ikke chefredaktøren. I dag falder dommen.