Regeringen ønsker en fælles it-løsning: Men Sundhedsplatformen bliver ikke afskaffet lige med det samme

Regeringen ønsker, at hospitalerne i Danmark »med tiden« får et fælles it-system, der også kan udveksle oplysninger med kommunerne, de praktiserende læger og de private speciallæger.

Den nye nationale myndighed Sundhedsvæsen Danmark vil, hvis regeringens reform gennemføres, skulle godkende nye større it-indkøb i regionerne. Men der vil gå et stykke tid, før det vil føre til et fælles it-system i Danmark.

Det fremgik af svaret fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han på pressemødet i Spejlsalen i Statsministeriet blev spurgt, om regeringen vil indføre et fælles it-system på de danske hospitaler.

»Man kan lære af historien, men man kan ikke lave den om. Der er truffet nogle beslutninger, og vi kan ikke lige få dem til at gå væk«, sagde statsministeren.

»Vi udstyrer nu Sundhedsvæsen Danmark med kompetence til at godkende nye it-indkøb med det perspektiv, at Danmark med tiden får et sammenhængende it-system. Det er så langt, jeg kan gå«.

Regeringen kritiserer i udspillet til en ny sundhedsreform, at regionerne har valgt at opbygge forskellige it-systemer, som i en række tilfælde ikke kan tale sammen.

»Sket er sket, men klogt var det ikke. Det er et eksempel på noget, vi fremadrettet gerne vil have mere snor i«, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen skriver derfor i sit oplæg, at den vil »styrke den nationale kompetence til at fastlægge digitale løsninger og systemer, der skal virke nationalt på tværs af sundhedsvæsenet«.

Sundhedsplatform kan skrottes i 2022

Regionerne vest for Storebælt er ved at samle sig om et it-system fra det aarhusianske firma Systematic, der af de fleste beskrives som velfungerende.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har derimod ønsket et it-system, der var helt anderledes end den jyske model, og de to regioner valgte at tage til USA for at købe systemet Sundhedsplatformen hos det amerikanske it-firma Epic.

Sundhedsplatformen, der blev indført i 2016 og 2017, har i en lang periode ført til nedsat aktivitet på hovedstadens og de sjællandske hospitaler, og det har udløst fejlmedicineringer og patientsikkerhedsmæssige problemer i et omfang, som Styrelsen for Patientsikkerhed aldrig har set før.

En meget stor andel af de ansatte på de sjællandske hospitaler mener, at Sundhedsplatformen hæmmer dem i deres daglige arbejde, og de har set frem til, at en sundhedsreform ville betyde, at Sundhedsplatformen bliver afskaffet.

Regeringens udspil åbner for, at Sundhedsvæsen Danmark kan fremme udviklingen frem mod et fælles it-system, men der er ikke lagt op til en hurtig udskiftning.

Sundhedsvæsen Danmark vil, fremgår det af udspillet, kunne afvise et ønske fra de to sjællandske regioner om at foretage nye store investeringer i Sundhedsplatformen, men udspillet giver ikke umiddelbart Sundhedsvæsen Danmark kompetence til at kræve Sundhedsplatformen udskiftet.

Regionernes aftale med det amerikanske it-selskab Epic kan efter kontrakten opsiges med et halvt års varsel men tidligst med udgangen af 2021. Udgiften til at indføre it-systemet i de to regioner er aldrig oplyst præcist af regionerne, men skønnes at løbe op i 2,8 milliarder kroner.