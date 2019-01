Kroater kræves idømt maksimumsstraf for hjemmerøverier

To kroatiske brødre bør blive idømt 18 års fængsel samt udvisning for bestandigt for en stribe hjemmerøverier.

Det siger specialanklager Susanne Bluhm onsdag ved Retten i Nykøbing Falster.

Retten har tidligere på dagen kendt brødrene skyldige i 24 hjemmerøverier, 13 indbrud og flere frihedsberøvelser.

»Jeg mener ikke, at den her sag kan afgøres med mindre end maksimumsstraf«, siger hun under sin procedure.

Foruden de to brødre er deres forældre også kendt skyldige i hjemmerøverierne og indbruddene.

Anklageren kræver, at forældrene idømmes fængsel i 15 år og ligeledes udvises.

ritzau