Næsten blind 92-årig kan alligevel ende på plejehjem

92-årige Einar Svend Flintrup kan alligevel ende på plejehjem trods flere afslag fra Helsingør Kommune.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Einar Svend Flintrup, der er næsten blind og knap kan gå, havde i første omgang fået to afslag fra kommunen, som mente, at han ikke var svag nok.

Han havde søgt om en plads på plejehjemmet, fordi han følte sig ensom og utryg i sin enebolig og derfor gerne ville have et par gode sidste år.

»Jeg er så ulykkelig. Så dybt ulykkelig. Det er meget nedværdigende at være 92 år og blind og ikke kunne få hjælp. De mener, at jeg kan tage vare på mig selv. Det kan jeg ikke«, har han tidligere sagt til Helsingør Dagblad.

Nu er Helsingør Kommune vendt på en tallerken og oplyser til dagbladet, at man vil genbehandle ansøgningen.

Det skyldes, at familiens advokat har meddelt kommunen, at Einar Svend Flintrups tilstand er blevet forværret.

I et brev til familiens advokat skriver kommunen ifølge Helsingør Dagblad:

»Du oplyser, at forholdet nu er, at Einar Flintrup har fået det både fysisk og psykisk værre. På den baggrund tilbagekalder Forebyggelse og Visitation fremsendte sag til Ankestyrelsen. Og planlægger snarest muligt en ny genvurdering af sagen«.

Debat om at afhjælpe ensomhed

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) fortæller, at en kommune altid er forpligtet til at genbehandle en sag, hvis borgerens tilstand ændrer sig.

Hun kan ikke udtale sig om enkeltsager, men lægger vægt på, at Einar Flintrup har haft mange forskellige tilbud om hjælp. Ensomhed er dog ikke alene en begrundelse for at komme på plejehjem.

Ifølge Benedikte Kiær skal man have behov for hjælp døgnet rundt for at kunne komme på et plejehjem.

»Det er en dybt ulykkelig sag, og det rammer jo lige i maven, når han fortæller, at det værste for ham er ensomheden«.

»Når man fremhæver som borger, at ensomheden er noget af det værste, så er det vigtigt for mig, at vi som samfund har en snak om, hvad vi kan gøre for at afhjælpe ensomhed«.

»Jeg tror ikke, at løsningen er, at vi bygger flere plejecentre«, siger hun.

Einar Svend Flintrups sag har vakt stor interesse politisk.

Ældreminister Thyra Frank, (LA) er kaldt i samråd af Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag.

ritzau