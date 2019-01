Statsministeren besøg i Delhi markerer, at Niels Holck-sagen ikke længere blokerer for samhandel. Fælleskommission er genåbnet, og Indien er interesseret i Danmarks klimaløsninger.

Årtiers opdyrkelse af diplomatiske relationer mellem Danmark og Indien blev ødelagt i 2011. Som protest mod, at landsretten spændte ben for at udlevere Niels Holck, som smuglede våben ind i Indien i 1995, har de diplomatiske relationer været braklagt, og de er først nu ved at blive genoprettet.