Pandahan med testikel-problemer skiftes ud med en aktiv artsfælle inden afrejse til København Den ene halvdel af pandaparret, som Kina sender til Danmark, skiftes ud på grund af dårlig forplantningsevne.

En kinesisk pandahan, der skulle have været til Danmark som en gestus fra det kinesiske styre, må blive hjemme.

Hannen har nemlig vist sig at have dårlige evner til at forplante sig.

Derfor bliver hanpandaen - på kinesernes anbefaling - erstattet af en anden han, der ikke har problemer med forplantningsevnen.

»Den han, vi oprindeligt havde fået stillet i udsigt, har vist sig at være ramt af kryptorkisme - eller sagt mere populært: Hans evner til at forplante sig er formentlig ikke gode«.

»Så kineserne har anbefalet os at få en anden han til København«, siger videnskabelig direktør Bengt Holst, Zoologisk Have i København.

Med kryptorkisme menes, at begge testikler ikke er faldet ned i pungen hos hannen.

Bengt Holst var før jul i Shanghai for at se den pandahan, som kineserne i stedet vil udlåne til Danmark.

»Han er en aktiv bjørn, og han klatrer meget. Det passer rigtig fint til den hun, han skal danne par med i København«, siger Bengt Holst.

Skal lære hinandens dufte at kende

Den nye pandahan har navnet 'Xing Er', og han skal danne par med hunnen 'Mao Sun'. De befinder sig begge på Chengdu Panda Base, hvor de er ved at lære hinandens dufte og adfærd at kende.

Pandaparret ventes til København i løbet af foråret. Et nyt pandaanlæg er ved at blive gjort klar til at modtage parret.

Flere dyrepassere fra Zoologisk Have har været på studieture i Kina for at se pandaer og lære mere om det bambusspisende dyr i bjørnefamilien.

»Selv om det nu er en anden han, der kommer, har det bestemt ikke været forgæves. Hovedformålet har været at lære at have med pandaer at gøre«, siger Bengt Holst.

Der er kun få pandaer i zoologiske haver i Europa, og Bengt Holst håber på, at det kommende pandapar i København får pandababyer, måske allerede i 2020.

Kineserne bevarer dog ejerskabet til både forældre og eventuelle unger.

Det var dronning Margrethe, der under et statsbesøg i 2014 aftalte med kineserne, at Danmark skulle låne to pandaer.

I maj 2017 blev aftalen formelt underskrevet i Kina under overværelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Kina har siden 1950'erne brugt pandaer som et diplomatisk værktøj til at knytte vestlige lande tættere til sig.

ritzau