S-finansordfører om Radius: Vi er ikke i gang med at sælge en lagkagefabrik

Fraskriver du dig ethvert ansvar?

»Salget kunne gennemføres med Socialdemokratiets støtte, hvis det skete til en køber, som opfyldte de betingelser, vi nu har stillet. Det er finansministeren, der har truffet den formelle beslutning om at stoppe processen«.

Hvorfor skulle potentielle investorer fremover være villige til at bruge tid og penge på bud i relation til statsejede selskaber i Danmark, når det hele kan gå i vasken efter et halvt år?

»Vi er ikke i gang med at sælge en lagkagefabrik. Vi har været i gang med at sikre, at der kom en passende køber til kritisk infrastruktur«.

Så potentielle investorer må indstille sig på, at de kan indlede en proces, der går fløjten et halvt år senere?

»Hvis investorer ønsker at købe kritisk infrastruktur, er det klart, at så må man også forvente, at nogle ganske særlige forhold gør sig gældende«.

Ørsted ville bruge pengene fra salget af Radius til at investere i grøn omstilling. Er det ikke vigtigt, at Ørsted får den mulighed?

»Jo. Derfor havde jeg også gerne set, at man havde solgt Radius – inden for rammerne af de forventninger, som vi havde«.

Nu er salget droppet. Hvordan kan I med troværdighed gå til valg på et slogan om, at Danmark igen skal være »en grøn stormagt«, når I er en hæmsko for Ørsteds grønne strategi?

»Det er rigtigt, at salget af Radius ville have bidraget til de 200 milliarder kroner, som Ørsted skal ud at investere. Men jo langt, langt fra den fulde finansiering. Derfor kan Ørsteds globale indsats også fortsætte. Det er klart, at der vil være noget finansiering, som nu skal skaffes på anden vis«.

Under visse betingelser vil I gerne sælge Radius. Er det planen, hvis I vinder valget?

»Jeg har ikke taget stilling til, hvad der skal ske. Men vores princip er, at hvis man kan finde en løsning, hvor man kan sælge inden for den ramme, som vi har tilkendegivet, så er svaret ja«.

Hvis Radius bliver solgt, er det svært at argumentere for, at Ørsted rummer mere af den slags kritisk infrastruktur, som I mener, at Radius udgør. Kan I så være med på at sælge hele Ørsted?

»Ørsted har en ganske særlig rolle i forhold til den grønne omstilling i Danmark og dermed også de mange arbejdspladser inden for den sektor i Danmark. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være basis for at ændre på det nuværende ejerskab, hvor staten har bestemmende indflydelse. Ikke så længe jeg er aktiv i politik«.