Tiltale: Ansat forgreb sig på fireårig pige i børnehave

Fra juli 2012 til oktober 2013 blev en lille pige angiveligt udsat for en række overgreb, mens hun var i børnehave.

En nu 28-årig mand er blevet tiltalt i sagen, og han risikerer at miste retten til at have med børn og unge under 18 år at gøre, hvis han bliver dømt.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden.

Overgrebene på pigen blev først anmeldt i 2017, oplyser anklager ved Sydøstjyllands Politi Iben Degnbol. Siden har politiet efterforsket sagen, som kommer for ved Retten i Kolding mandag.

Manden er tiltalt for at have udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til flere gange at forgribe sig på pigen, der er født i 2008.

Ifølge anklagen er hun blevet udsat for krænkelserne, fra hun var fire år og knap halvandet år frem.

Manden var ikke pædagog, men ansat på pigens institution. Han var ifølge anklageskriftet 22 år gammel, da det første overgreb fandt sted.

Børnehaven ligger i et område nær Vejle.

Ulovligt materiale på computer

Da overgrebene blev anmeldt, valgte politiet at gennemgå mandens computer. Her fandt man ifølge tiltalen 77 filmsekvenser med 'utugtige gengivelse af børn under 18 år'.

Størstedelen af dem indeholder børneporno.

Sagen behandles over to retsdage. Der ventes at falde dom 28. januar.

Hvis den 28-årige mand kendes skyldig og dømmes, kan han blive sendt i fængsel.

Derudover lægger anklagemyndigheden op til at få retten til at fastsætte et tidsrum, hvor manden ikke må få besøg af børn i sit hjem uden politiets tilladelse.

Han risikerer også at få forbud mod at være i boliger, hvor der er børn eller unge under 18 år til stede.

ritzau