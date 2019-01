Den lille glade garder fra Fætter BR rykker ind i Føtex

Du kommer med stor sandsynlighed til at se Fætter BRs logo i landets Bilka- og Føtex-butikker inden for nærmeste fremtid.

Torsdag blev det offentliggjort, at Salling Group, som står bag kæderne Bilka, Føtex, Netto, Wupti.com og Salling Stormagasiner, har overtaget det konkursramte Top Toys varelager og brandet Fætter BR.

»Det er ret genialt, at de overtager varemærkedet BR og varelageret«, vurderer Dorthe Wimmer, direktør i Retail Institute, og fortsætter:

»Jeg tror helt klart, at de kommer til at lave shop in shop – løsninger i de store Bilkaer og Føtex’er. De bygger nogle afdelinger, som er gennemsyret af logoet fra BR, og så har du legetøjet derinde«, siger hun.

Salling Group har endnu ikke løftet sløret for deres planer med købet af Fætter BR-brandet. Men ifølge kommunikationschef Mads Hvitved Grand, er det bestemt en mulighed at indrette butikkerne med BR-hylder.

»Ja, det kan jeg bestemt ikke udelukke«, siger Mads Hvitved Grand:

»Men i første omgang har vi købt et varelager, som vi skal have afsat igennem vores eksisterende kanaler«, siger han og fortsætter: »Det næste er så at finde ud af, hvordan vi giver kunderne gavn af BR-brandet. Der er ingen tvivl om, at BR er noget, som mange danske børn og børnefamilier har haft rigtig gode oplevelser med gennem årene. Og det har helt sikkert en værdi«, siger han.

Bruger legetøj til at trække kunder til butikken

Købet omfatter ikke Toys’R’Us-brandet, men kun BR. Heller ikke de fysiske butikker eller de 1.200 medarbejdere, der er fritstillet efter legetøjsgigantens konkurs sidst i december, er en del af aftalen. Dorthe Wimmer vurderer, at Salling group derved har fået mest muligt ud af aftalen.

»De har helt sikkert fået lageret til en god pris, og når de har købt billigt ind, kan de sælge billigt ud. De bruger legetøj til at trække folk til deres butikker. Det gør de for eksempel hvis kunderne tager i Bilka for at købe billig Lego, og derudover kommer hjem med en mørbradbøf. For Salling Group handler det om den samlede kurvs størrelse«, forklarer hun.

»De har ikke brug for butikkerne, for dem har de allerede selv. Og samtidig har de ansat en ny chef for deres online-site. Og her kan varelageret også sælges fra, og derved få et boost.«, siger hun.

Salling Group er også franchisetager for burgerkæden Carls Jr. og cafékæden Starbucks i Danmark. I alt driver Salling Group mere end 1.500 butikker, herunder godt 850 Netto-butikker i Sverige, Tyskland og Polen. Hver uge handler mere end ni millioner kunder i Dansk Supermarkeds butikker, skriver Ritzau.

Salling Group blev i sin tid grundlagt af Hermann Salling. Han startede med en manufakturhandel i Søndergade i Aarhus i 1906 og åbnede siden et stormagasin i 1948.