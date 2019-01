Danskernes særlige køkultur: Hvorfor bliver folk så skidesure på Anita i køen i Netto?

Med en pakke havregryn i hånden gik Anita Corpas og hendes kæreste mod kassen i Netto for at betale. Der var lang kø i kasse 1, så de gik direkte til kasse 2, bad om at få åbnet en kasse mere og smed deres varer på båndet.

Det kan lyde som en hel banal, logisk handling i nogles øre. For andre er vi ude i en gerning af kontroversiel karakter, og det fik Anita Corpas og hendes kæreste at føle.

»Ej, det kan man ikke!«

»Har I ingen pli eller køkultur?!«

Sådan lød reaktionerne fra kunder i køen til kasse 1, der var voldsomt fortørnede over, at Anita Corpas og hendes kæreste i deres øjne sprang hele køen over.

Efter turen i Netto røg hun til tasterne på sin Facebook-profil og gengav episoden for venner og bekendte med spørgsmålet: Hvad ville I have gjort?

Men hvad er egentlig det rigtige at gøre? Og hvorfor er det, køen i supermarkedet lynhurtigt forvandler sig fra bevidstløs venten til verbal kampplads?

Først til mølle

Det ved Ole B. Jensen mere om. Som sociolog og professor i byforskning hos Aalborg Universitet har han forsket i mobilitet og interaktion. Han har kun indirekte beskæftiget sig med køer, men er så optaget af emnet, at han har søgt om forskningsmidler til specifikt at kaste sig over køernes natur.

Ikke alt fra hans arbejde som professor går lige godt som samtaleemne over middagsbordet, men køer er virkelig noget, alle har en holdning til. Blandt andet derfor synes han, det er så interessant.

Køer reguleres af uformelle og formelle principper. Nummersystemet på apoteket er en formelt styret kø. Supermarkedets lige linje er dermed en uformel kø.

»Vi bliver uenige med hinanden, når det er de uformelle principper, der råder«, siger Ole B. Jensen.

Det, der regulerer køen i supermarkedet og mange andre steder, kalder han anciennitetsprincippet: Den, der har ventet længst tid, har ret til at komme forrest. Det princip er en grundlæggende del af vores civilisation, og det ligger dybt i vores opdragelse. Det behøver ikke stå skrevet noget sted – vi ved, det er sådan. Og det er her, det går galt i køen i Netto.

»Det, der sker er, at anciennitetsprincippet tricker vores retfærdighedssans«, siger Ole B. Jensen.

Vi tolerer ikke snyd

Problemet i Netto opstår, fordi Anita Corpas og hendes kæreste bryder med det princip. Så derfor opfatter andre kunder, at de to bryder reglerne, forklarer Ole B. Jensen. Det er til trods for, at de to jo faktisk får åbnet en ekstra kasse, så alle kan få forkortet tiden i kø.

Det er lige netop det, Anita Corpas selv synes, gør forskellen. For hun er enig i, at man ikke må snyde sig foran.

»Vi får åbnet en kasse, og så synes jeg godt, vi må gå først«, siger hun.

Egentlig gavner hun og hendes kæreste også fællesskabet, fordi de gør, at nogle af de andre kunder kan komme hurtigere frem. Men det hensyn tager vi for givet i køen, forklarer Ole B. Jensen. Han sammenligner det med en bilkø på motorvejen.

Her viser forskning, at det faktisk er mest hensynsfuldt, at man kører langt frem i den lukkede kørebane og derefter fletter ind. Men det er umuligt at få særlig mange billister i Danmark til at gøre det, fordi vi holder hårdt på anciennitetsprincippet og ikke gider lukke en ind, der kommer kørende op på siden.

»Folk bliver skidesure, hvis de holder i en lang kø, og så er der en, der kommer kørende ind foran«, siger han.

I Danmark har vi ellers ikke alle steder en lige så striks køkultur som i flere andre lande, forklarer Ole B. Jensen. I England og Australien står folk eksempelvis i kø for at komme ind i bussen.

»I Danmark står vi lidt og tænker: Jeg kom først. Pludseligt, når døren åbner: Så går det løs! Så stormer vi ind«, siger han.

Generelt kommer der flere og flere situationer i vores hverdag, hvor vi skal stå i kø, fordi vi klumper os sammen i byerne, påpeger Ole B. Jensen. Så det er bare med at finde tålmodigheden og det gode humør frem.