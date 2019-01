116 borgere har bestilt en betjent via internettet Rigspolitichef ser ny landsdækkende ordning, hvor borgere kan bestille en betjent, som vejen til øget tryghed.

Politiet har modtaget 116 bestillinger på betjente, efter at ordningen, hvor man via nettet kan rekvirere en betjent, blev gjort landsdækkende for en måned siden.

Det oplyser Rigspolitiet.

»Vi ser 'Bestil en betjent' som en investering i borgernes tryghed, fordi vi skaber en platform, der giver endnu bedre muligheder for at kontakte politiet direkte med et ønske eller en konkret bekymring«, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse.

»Jeg tror på, at den nye kontaktflade mellem os og borgerne vil skabe mere tryghed i lokalområderne og øget sikkerhed på vejene«, siger han.

Det er blandt andet færdselskontroller og forebyggende indsatser, som borgerne kan bestille via politiets hjemmeside politi.dk.

Enkelte politikredse har haft deres egne tilsvarende ordninger, blandt andre Nordjyllands Politi.

I oktober 2018 lancerede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udspillet 'Nærhed og Tryghed', og her blev ordningen gjort landsdækkende.

Muligheden for at bestille en betjent trådte i kraft 13. december i forbindelse med en relancering af politiets hjemmeside politi.dk.

Politiet forventer, at antallet af bestillinger vil stige væsentligt, fremgår det af pressemeddelelsen.

Hver enkelt bestilling bliver gennemgået i den pågældende politikreds. På den baggrund giver politiet borgeren en tilbagemelding om, hvorvidt man kan imødekomme bestillingen eller ej.

»Politiet kan ikke efterleve alle anmodninger, men vil gennemgå alle på baggrund af et fagligt grundlag«, oplyser Rigspolitiet.

Der kan gå op til 30 dage, fra borgeren har indsendt bestillingen, til politiet har gennemført indsatsen.

ritzau