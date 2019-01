Nedim Yasars formodede drabsmænd skal blive bag tremmer

Tre mænd, der er sigtet for drab og medvirken til drab på radiovært og tidligere bandefigur Nedim Yasar, har fået forlænget deres varetægtsfængsling.

Det er sket efter et retsmøde ved Retten på Frederiksberg. Her har en dommer bestemt, at de tre skal blive bag tremmer foreløbig frem til 15. februar.

De tre mænd på 22, 24 og 25 år blev anholdt 6. december, hvor politiet også foretog flere ransagninger. Blandt andet mod et klubhus i Ganløse i Nordsjælland tilhørende rockergruppen Satudarah.

Ved grundlovsforhøret 7. december afslørede tatoveringer på to af de tiltalte også et tilhørsforhold til gruppen. Politiet har dog ikke villet bekræfte det endnu.

Nedim Yasar blev dræbt, umiddelbart efter en reception i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Rødder', som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig.

Yasar blev dræbt af skud i hovedet, mens han sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Bogen handler om hans tidligere liv som del af bandemiljøet i København og omegn.

Politiet har ikke oplyst, hvilket motiv man mener skulle ligge bag drabet.

Med fredagens retsmøde har der nu været tre af slagsen i sagen. Ud over grundlovsforhøret 7. december var der et retsmøde 21. december, hvor de tre fik forlænget deres fængsling.

Alle retsmøder har været holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning. Af sigtelsen fremgår det, at der er uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

Hvad de sigtede har forklaret, bliver derfor hemmeligholdt indtil videre. Dog har deres advokater oplyst, at de sigtede nægter sig skyldige.

Retten besluttede allerede ved grundlovsforhøret i december, at de sigtede skulle beskyttes af et navneforbud. Det er altså forbudt at nævne deres navne eller på anden vis identificere dem.

ritzau