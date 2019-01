PET anker dom i forbudssag mod Politiken

Ifølge sikkerhedstjenesten er dommen mod JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen for lav til at få en præventiv effekt.

Politiets Efterretningstjeneste havde krævet en bøde på mindst 15 millioner kroner til JP/Politikens Hus og 4 måneders fængsel til Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen.

Nu endte dommen for at have trykt den omstridte bog ’Syv år for PET’ i strid med et fogedforbud i stedet med en bøde på 100.000 kroner til medievirksomheden og 50.000 kroner til chefredaktøren.

Det får nu PET til at anke dommen til landsretten. I en skriftelig kommentar skriver tjenesten:

»PET er tilfreds med, at JP/Politikens Hus A/S og chefredaktør Christian Jensen er blevet dømt for overtrædelse af det forbud, som Københavns Byret nedlagde den 8. oktober 2016, og at det således er slået fast, at når domstolene nedlægger et forbud, skal det naturligvis respekteres«.

PET har sammen med Kammeradvokaten gennemgået dommen nøje. Særligt i lyset af de hensyn, der blev søgt beskyttet ved forbuddet, er det for PET afgørende, at straffen fastsættes til et niveau, der virker præventivt og som sikrer, at der ikke kan spekuleres i, om det kan betale sig at overtræde et forbud.

PET har på den baggrund anmodet Kammeradvokaten om at anke dommen for så vidt angår strafudmålingen«.

Københavns Byret konkluderer i dommen, at JP/Politikens Hus som udgiver ved offentliggørelsen af bogen i oktober 2016 har overtrådt det nedlagte forbud, og at Christian Jensen som Politikens chefredaktør »har bistået herved«. Samtidig fastslår dommen, at overtrædelsen af fogedforbuddet var forsætlig.

Endelig lægges det i dommen til grund, at »selv om der var tale om oplysninger af offentlig interesse, findes disse ikke at være af en sådan karakter, at hensynet til den offentlige debat på det pågældende tidspunkt kunne veje tungere end hensynet til at afvente domstolenes afgørelse af sagen«.