Politi opgiver sag: Lig af spædbarn kan være 80 år gammelt

Det bliver efter alt at dømme aldrig opklaret, hvem der for mange år siden efterlod liget af et barn på loftet af en ejendom på Frederiksberg.

Fredag oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet, at efterforskningen af sagen indstilles, efter at håndværkere i august sidste år pludselig stødte på et lille skelet i ejendommen på Prinsesse Maries Allé.

Beslutningen om at opgive sagen skyldes blandt andet, at der tilsyneladende er tale om et meget gammelt skelet. Vurderingen går på, at det er tilbage fra en periode, der ligger mellem 1938 og 1954.

Det har imidlertid ikke været muligt at identificere barnet. På samme måde har man heller ikke formået at identificere personer, der kan have placeret barnet på loftet, eller som i øvrigt har viden om barnet.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er fundet tegn på vold eller sygdom, og at dødsårsagen ikke kan fastslås. Det er således ikke muligt at afklare, om barnet er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.

Barnet havde en alder svarende til cirka 39.-40. fosteruge og har altså været nyfødt. Men om det har været i live ved fødslen eller har været dødfødt, vides ikke. Skelettet lå i en lille papkasse, hvor der også lå noget papir i.

Politiet har prøvet at komme mysteriet om skelettet lidt nærmere ved også at forsøge afhøringer af personer, der tidligere har boet i ejendommen, men det har ikke ført til noget.

ritzau