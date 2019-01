Professor: PET's krav var »vildt overdrevet«

Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, kan godt forstå, at JP/Politikens Hus og Politikens chefredaktør Christian Jensen ikke anker byrettens dom i sagen om udgivelse af teksten i bogen ’Syv år for PET’.

Dommen lød på en bøde på 100.000 kroner til JP/Politikens Hus, fordi Politiken trods et fogedforbud valgte at offentliggøre bogen ’Syv år for PET’ og en bøde på 50.000 kroner til Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen.

Jørn Vestergaard mener dog, at det havde været »nærliggende at få skyldspørgsmålet prøvet under en ankesag«.

Han hæfter sig ved, at byretten i sin dom forudsætter, at JP/Politikens Hus A/S som udgiver var rette adressat for fogedforbuddet.

»Denne konstatering er ikke overraskende, for det mente byretten jo også, da fogedforbuddet oprindeligt blev udstedt, og Højesteret bakkede senere op i en meget speciel afgørelse, selv om forbuddet egentlig ikke var udstedt i god overensstemmelse med retsplejelovens regler. Men byrettens udlægning af reglernes betydning i den aktuelle sag er efter min opfattelse diskutabel. Og rettens antagelse af, at retstilstanden var forudsigelig for de domfældte, kan der godt være delte meninger om«, siger Jørn Vestergaard.

Han konstaterer, at PETs påstand i sagen om, at Christian Jensen skulle i fængsel, og at JP/Politikens Hus skulle idømmes en større millionbøde var »vildt overdreven«.

»Så på det punkt har byretten fundet et mere passende niveau. Derfor er dommen vel til at leve med. Og i mellemtiden har Højesteret jo klargjort reglerne om nedlæggelse af fogedforbud over for medievirksomheder. Så det er da forståeligt, at man tager den til efterretning«, siger han.

Retten var langt fra PET's krav

Professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, kalder dommen for »fornuftig«:

»Retten fastslår, at der var tale om en forsætlig handling, da Politiken udgav bogen som særsektion, og at forbuddet derfor er overtrådt. Og så fastsætter retten en pris for, hvad den slags koster. Her er retten jo langt fra PETs krav men til gengæld i god overensstemmelse med praksis«, siger Sten Schaumburg-Müller.

Han mener ikke, at dommen introducerer nye principper eller retspraksis.

Jørn Vestergaard mener til gengæld, at sagen viser, at reglerne om fogedforbud er helt ude af trit med nutidens virkelighed, når det gælder medievirksomhed.

»Hvis et forbud rettes mod en redaktør, kan udgiveren bare skynde sig at ansætte en anden, som ikke er omfattet af fogedforbuddet. Og andre medier kan ustraffet offentliggøre materialet. Så der kunne være god fornuft i at ændre reglerne, enten sådan at et fogedforbud kunne få generel virkning for alle medier, eller at det i det mindste fik virkning for enhver, der varetog hvervet som ansvarshavende på et givet medie«, siger Jørn Vestergaard.