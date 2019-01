Ministre vil lære unge om digitale sexkrænkelser: De ved godt, hvordan man ruller et kondom på, men det kniber med respekten Elever i grundskolen lærer ikke nok om sex og seksualitet. Ministre vil forbedre seksualundervisning.

Seksualundervisningen i grundskolen halter bagud. Derfor sætter undervisningsminister Merete Riisager (LA) og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) nu gang i et initiativ, som skal give sundheds- og seksualundervisningen et ansigtsløft.

»Alt det med blomsterne og bierne har de styr på. De kan også godt finde ud af at rulle et kondom på et kosteskaft.

»De mangler hjælp til at finde respekten for hinanden og ikke mindst finde ud af, hvor hinandens grænser går«, siger Eva Kjer Hansen til DR Nyheder.

Allerede i efteråret satte ligestillingsministeren gang i en kampagne for at sætte fokus på digitale seksuelle krænkelser.

Fredag offentliggjorde Undervisningsministeriet en undersøgelse, der viser, at mange lærere slet ikke føler sig rustet til at undervise i seksualundervisning.

Desuden svarer næsten halvdelen af de adspurgte elever i syvende klasse, at de har lært for lidt eller alt for lidt om sex og seksualitet.

Eva Kjer Hansen mener således, at der er brug for at i højere grad at undervise i, hvordan man respekterer hinanden uanset køn og seksualitet.

»Vi ser en generation af unge, hvor mange ikke trives, og hvor mange ikke er tilfredse med deres krop, så de ikke tør gå i bad efter idræt«.

»Vi skal gøre de unge mere robuste og give dem mere selvtillid til at tro på, at de er gode nok og gerne må være seksuelt aktive, blot skal de udvise respekt for hinanden«, siger Eva Kjer Hansen til DR Nyheder.

ritzau