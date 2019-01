Legetøjskæden Fætter BR i Rødovre Centret. Hundredvis af kunder stod i kø for at bytte gaver og indløse gavekort efter at selskabet bag, Top-Toy, er gået konkurs. Top-Toy lukker sine 226 Fætter BR-butikker og 72 Toys 'R' Us-varehuse i hele Norden. Jonas på 4 år med sin mor Connie Christensen har ventet i 1 1/2 time på at bytte julegaver.