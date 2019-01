Socialdemokratiet får hug for ukonkrete planer for nedslidte

Præcis hvordan hun vil gøre det, er endnu uklart. Men vinder Mette Frederiksen valget, vil hun lade de nedslidte gå på pension før andre.

Hvem og hvor mange der skal være omfattet af en tidligere folkepension, skal først afklares efter et valg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, men der skal være tale om en egentlig rettighed, som tildeles ud fra objektive kriterier, lyder det i et udspil fra Socialdemokratiet.

»I første omgang har vi øje på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet«, siger Mette Frederiksen, der dog ikke vil lægge sig fast på hvor mange år, det skal kræve, før man bliver blandt dem, som kan gå tidligere på pension.

Det er dog umiddelbart over 40 år, siger hun og nævner, at de måske vil kunne gå på pension to eller tre år før planlagt tid. Socialdemokratiet vil sætte 3 milliarder kroner af til ordningen. Halvdelen af pengene kommer fra en række initiativer, der blandt andet sætter skatten på aktieindkomster op, og som partiet tidligere har fremlagt. Den anden halvdel skal findes ved at indføre nye skatter for den finansielle sektor, for eksempel en skat på »meget store overskud som følge af overdreven spekulation«, som der står i udspillet.

Regeringen: Et fatamorgana

I Dansk Folkeparti er beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted umiddelbart skeptisk, selv om han er enig i behovet for en differentieret pensionsalder.

»Det er ikke konkret nok, og vi kan ikke rigtig gennemskue, hvem der kan få gavn af det. De nedslidte, ja, men i hvor lang tid? Og hvad så, hvis der er en, der er nedslidt allerede som 55-årig?«, spørger han.

Det kan dog være fint at se på, om det er muligt at indføre en egentlig rettighed, mener han. Det er finansminister Kristian Jensen (V) lodret uenig i. Det skal - som det er i dag – være op til en individuel vurdering, hvornår du er for nedslidt til at fortsætte på arbejdsmarkedet, siger han og kalder Socialdemokratiets udspil for »ukonkret og ufinansieret«.

»Det er et fatamorgana, der virker, som om det mest er designet til bare at skulle holde fem måneder hen over en valgkamp, på samme måde som de berømte 12 minutter gjorde«, siger han.

Blandt dem, som ifølge Mette Frederiksen skal være med til at udfærdige en konkret model, er holdningerne delte. Dansk Arbejdsgiverforening kalder forslaget »uansvarligt«, mens 3F bakker op.

»Det er et stort skridt i den helt rigtige retning«, siger næstformand i 3F Tina Christensen.

I Djøf anerkender formand Henning Thiesen problemet, men er omvendt modstander af at »bryde med princippet om ens pensionsalder for alle«.

»Jeg tror, det bliver meget, meget vanskeligt at administrere på en retfærdig måde«, siger han.

Mette Frederiksen erkender, at der fortsat er mange ubekendte, men afviser, at forslaget er ukonkret.

»Modellen er konkret, fordi det er differentieret pensionsalder, og det er en ret til tidligere folkepension«, siger hun.