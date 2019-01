Øresundsbroen lukkede for trafik mod Danmark i knap en time

I knap en times tid tirsdag var bilister forhindret i at køre fra Sverige til Danmark.

Øresundsbroen er nu åben, men blev tidligere tirsdag lukket for trafik i den ene retning.

Det oplyste kommunikationsansvarlig hos Øresundsbron Jens Genders.

Det var ventet, at broen ville være lukket i op mod en time.

De lave temperaturer og snevejret har forårsaget, at folk var strandet i Sverige.

»Det er is, der har sat sig på skråkablerne ved pylonerne på broen, der falder ned på den ene side af broen«, fortæller Jens Genders.

Han forklarer, at vindretningen spiller en rolle, og derfor kunne biler fortsat køre mod Sverige.

Det er anden gang, at broen lukker for trafik, mens der har stået 2019 på kalenderen.

Årets anden dag bød også på en lukning af Øresundsbroen. Her var voldsom blæst årsag til, at broen i tre timer lukkede for kørsel i begge retninger.

ritzau