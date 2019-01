Sundhedsøkonom: »Hvis man skifter fra Sundhedsplatformen til et nyt system, vil det jo ikke nødvendigvis være helt uproblematisk«

Hvis regeringen får flertal for sit forslag til en reform af det danske sundhedsvæsen - og dermed også til nedlæggelsen af regionerne - vil en naturlig konsekvens være, at man bruger det samme it-system i hele sundhedsvæsenet. Det mener i hvert fald sundhedsordførerne i Blå Blok. Som også er enige om, at det system nok ikke skal være Sundhedsplatformen.

»På sigt skal vi have ét fælles IT-system. Alt andet giver ikke mening. Der er ingen grund til, at fem regioner prøver at opfinde den dybe tallerken. Og der har været så mange problemer med Sundhedsplatformen, at jeg har svært ved at se, at det skulle blive den«, siger Jane Heitmann, Venstres sundhedsordfører, til Berlingske.

Det forkætrede it-system er i dag implementeret på Region Hovedstaden og Region Sjællands sygehuse. Mens man i Region Midtjylland bruger Systematics EPJ-system, som i de kommende år også implementeres i regionerne Syddanmark og Nordjylland.

Professor Jakob Kjellberg, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kan et stykke hen ad vejen godt forstå modviljen mod Sundhedsplatformen.

»Vi taler om enormt komplekse systemer, og de kan noget lidt forskelligt. Noget er godt ved det ene, noget er godt ved det andet. Sundhedsplatformens akilleshæl har været den enormt tunge implementeringsproces, som virkelig har trukket tænder ud«.

Brug for grundig undersøgelse

Men er der så i virkeligheden tale om børnesygdomme ved Sundhedsplatformen, som nu er ved at være overstået?

»Det kan man i nogen grad sige, og de penge, der er brugt på systemet, får man jo ikke igen. På den anden side: Hvis man vælger Sundhedsplatformen, skal den jo også implementeres i de andre regioner. Og hvis det er et tungt system, så ligger der nogle fremtidige store omkostninger der. Men du vil finde steder, hvor man synes, at Sundhedsplatformen egentlig fungerer meget godt. Den giver bare ikke de arbejdskraftbesparelser, som man havde sat i udsigt, det må man erkende«.

Et af argumenterne for, at Region Hovedstaden i sin tid valgte Sundhedsplatformen, var, at systemet var stærkt i forhold til samkøring med den primære del af sundhedssektoren - blandt andet de praktiserende læger. Er det ikke et godt argument for Sundhedsplatformen?

»Ja, det er jo spørgsmålet. Derfor vil det kloge være, at man før politikerne går løs på systemerne, bruger tid på rent fagligt at få dem kigget igennem og finder ud af, hvad der er af fordele og ulemper. Ikke fordi, jeg forsvarer Sundhedsplatformen, for guderne skal vide, at der har været problemer med den. Men det er bare svært at skifte it-system, og hvis man skifter fra Sundhedsplatformen til et nyt system, vil det jo ikke nødvendigvis være helt uproblematisk. Selv om det også forlyder, at Systematics er noget mere intuitivt, noget lettere at komme ind i«.

Der er god tid

Ligegyldigt om man vælger det ene eller det andet system, så undgår man vel ikke, at mange af brugerne vil sige: Åh nej, vi orker ikke at skulle begynde forfra med noget andet?

»Det er rigtigt. At skifte it-system er et helvede for os alle sammen i alle professioner. Men det skal til en gang imellem, det er et vilkår. Derfor skal systemerne også virke logiske. Og der er nok noget om, at den logik, der er bygget ind i Sundhedsplatformen, på en række områder ikke har været helt på linje med den måde, som man logisk tænker det danske sundhedsvæsen. Men man skal så også igen huske på, at Sundhedsplatformen kan nogle ting, Systematics ikke kan«.