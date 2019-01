Sundhedsøkonom: »Tanken om at udskifte Sundhedsplatformen på en eftermiddag, er fuldstændig urealistisk«

Om det er det ene eller det andet it-system, der skal bruges i et kommende dansk sundhedsvæsen, kræver en grundig undersøgelse, mener Jakob Kjellberg.

Hvis regeringen får flertal for sit forslag til en reform af det danske sundhedsvæsen - og dermed også til nedlæggelsen af regionerne - vil en naturlig konsekvens være, at man bruger det samme it-system i hele sundhedsvæsenet. Det mener i hvert fald sundhedsordførerne i Blå Blok. Som også er enige om, at det system nok ikke skal være Sundhedsplatformen.