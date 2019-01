København sætter fokus på rekruttering til bander

En række borgmestre i Københavns Kommune går sammen i en fælles forebyggende indsats, som skal hive børn og unge ud af fødekæden af nye medlemmer til et lokalt bandemiljø.

Initiativet sætter ind i det københavnske Nordvestkvarter og på Bispebjerg, hvor nye medarbejdere skal hjælpe udsatte familier med deres udfordringer og sikre relevant støtte.

Københavns Kommune har i forbindelse med bandekonflikten i 2017 oplevet et markant øget rekrutteringspres fra rocker- og bandemiljøerne og har derfor set et behov for at styrke eksisterende indsatser med særlig fokus på forebyggelse af rekrutteringen.

Kommunen vil indsætte i alt seks projektmedarbejdere fra fire forskellige forvaltninger.

De skal arbejde med familiernes tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, og skolegang. Yngre søskende skal hjælpes med daglige problemer, trivsel og adfærd. Familierne skal have bedre kontakt med civilsamfundet og i højere grad deltage i fritidsaktiviteter, og forældrene skal spille en mere aktiv rolle i deres børns liv, lyder formuleringerne bag initiativet.

Forældre skal hjælpes

Det er kommunens forventning, at der i projektperioden kan arbejdes med 20-30 familier årligt, så der samlet set kan arbejdes med 200-300 københavnske borgere, hvoraf cirka halvdelen er under 18 år.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) glæder sig over, at der etableres et skarpere fokus på familiens samlede udfordringer og en koordinering af relevante tilbud.

»Nogle børn og unge kan føle sig presset til at gå ind i en bande, og det vil jeg rigtig gerne være med til at forhindre. I min forvaltning skal vi især arbejde med, at forældrene bliver gode rollemodeller for børnene ved at komme i job eller uddannelse«, siger hun.

Det handler om at klæde forældrene på og fastholde de unge i en hverdag med skolegang og fritidsinteresser, supplerer socialborgmester Mia Nygaard (R):

»Ikke to familier er ens, og derfor er det afgørende, at vi nu rykker stolene helt tæt sammen som kommune, så vi kan sætte ind med den helt rigtige indsats«.

11 millioner til initiativet

Kommunen kalder initiativet ’Uden om banderne sammen med familien’ og har modtaget 11,4 millioner kroner fra Udlændinge- og Integrationsministeriets pulje ’Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet – helhedsorienteret familieindsats’.

Med bevillingen kan projektet løbe fra i år og til medio 2021. De fire involverede forvaltninger forventer at få erfaringer med en samarbejdsmodel, der kan udbredes til andre områder og eventuelt til andre kommuner.

Indsatsen bygges op omkring et kernefamilieteam, som skal agere i samarbejde med eksisterende indsatser.

Alle midler skal tages i brug for at forhindre unge i at blive en del af en kriminel bande, mener børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

»Et af midlerne er at reagere omgående, når unges fravær pludselig stiger«, siger han.

Kernefamilieteamet skal blandt andet samarbejde med foreningslivet for at sikre, at børnene kommer til at dyrke fritidsinteresser, påpeger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet:

»Et aktivt kultur- og fritidsliv er med til at give børn og unge en hverdag, hvor man er en del af et positivt fællesskab«, siger hun.

16-17-årige følte sig presset

Ifølge beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har Københavns Kommune ikke en konkret opgørelse af rekrutteringspresset i forbindelse med bandekonflikterne i 2017. Udsagnet bygger på en generel faglig vurdering fra kommunens medarbejdere om, at unge, især hen over sommeren 2017, følte sig presset af banderne.

Det blev vurderet, at især de 16-17 årige, der færdes i risikomiljøerne og på gaderne, oplevede et øget pres.