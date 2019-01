Radiusvalg: 10 husejere tæller lige så meget som 350 lejere

Valget af forbrugerrepræsentanter til elnetselskabet Radius’ bestyrelse er tilrettelagt, så ikke alle husstande får samme indflydelse. Nogle lejere i almene boligforeninger får mindre at skulle have sagt.

Ti villaer bestemmer det samme som 350 lejligheder.

Sådan er demokratiet i elforsyningsselskabet Radius stykket sammen. Her skal forbrugerne senest mandag vælge deres repræsentanter til bestyrelsen. Men der er forskel på folk: Mange almene lejere har ikke samme stemmevægt som for eksempel forbrugere i enkeltfamiliehuse.

Årsagen er, at stemmeretten fordeles efter hovedmålere. Og i en del af de almene boligforeninger er der en hovedmåler til opgangen og bimålere til hver lejlighed. Dermed er der kun en enkelt stemme til opgangen.

Resultatet er, at lejernes stemmer vejer betydeligt mindre end andre forbrugeres stemmer, når resultatet gøres op.

»I min afdeling på Nørrebro har vi ti hovedmålere til 350 lejligheder. Så vi har ti stemmer. Det er helt skævt. Vi har ikke lige repræsentation eller lige mulighed for at påvirke sådan et valg«, forklarer Lars Vestergaard Christiansen, der er medlem af boligselskabet FSB’s bestyrelse.

FAKTA Radius Radius driver elnettet for en mio. boliger og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Firmaet hed frem til 2016 Dong Energy og indgår i dag i energikoncernen Ørsted. Ørsted har prøvet at frasælge Radius, men måtte opgive, da S og SF tog afstand fra salget af den kritiske danske infrastruktur. Valget til Radius skal sikre tre forbrugerrepræsentanter en plads i Radius’ bestyrelse.

Han undrede sig, da hans omgangskreds begyndte at få afstemningsmateriale tilsendt fra Radius, mens han ikke hørte en lyd fra forsyningsselskabet.

Det viser sig, at FSB-forretningsudvalget skal stemmer på vegne af flere tusinde beboere og at deres stemmevægt er afhængig af mængden af hovedmålere, mens andre husstande får en stemme hver.

Det er, mener Vestergaard Christiansen, noget »demokratisk sjusk«.

»Alle burde kunne stemme«

Den holdning deler Nørrebrobeboeren Anders Jensen, der er kandidat til Radiusvalget.

»Det er helt forkert. Hvis man bor inden for området, er man elforbruger hos Radius. Så alle burde kunne stemme«, siger han. I forvejen er han valgt ind i Hofors bestyrelse som repræsentant for forbrugerne. Det skete ved et valg, hvor stemmerne blev givet på baggrund af folks bopælsadresse og ikke på målerne. Den metode burde et elselskab Radius også kunne anvende for at sikre, at alle kunder kunne deltage i valget.

Det her har en oplagt social slagside. Anders Jensen

Han hæfter sig ved, at problemet med at basere stemmeretten på hovedmålere kan ramme især mennesker, der bor i almene boliger: »Det her har en oplagt social slagside. Og et demokratisk problem, når der er så stor offentlig interesse for Radius. Radiusvalget handler om privatisering kontra fællesskab og min oplevelse er, at det er noget mange almene lejere har en holdning til, så derfor er det ekstra ærgerligt, at der ikke er stemmeret«, tilføjer han med henvisning til debatten om et salg af forsyningsselskabet.

Det salg blev forhindret, da Socialdemokraterne og SF afviste tanken af frygt for, at den kritiske infrastruktur endte på udenlandske kapitalfondes hænder.

Lovgivning rammer kun beboere i etageejendomme med fælles hovedmåler

Men hos Radius afviser bestyrelsesformand Knud Pedersen, at selskabet kan håndtere valget anderledes.