Fiskeriminister udvider undersøgelse af kritiseret styrelse Eva Kjer Hansen vil have undersøgt tildelingen af generationsskiftesild på fiskeriområdet.

Endnu en sag om kritisabel administration på fiskeriområdet ser dagens lys.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) orienterer onsdag i et lukket samråd om, at der også er mistanke om uhensigtsmæssig sagsbehandling inden for tildeling af generationsskiftesild.

Det dækker kort fortalt over en ordning, der sikrer nye fiskere adgang til sildefiskeri, altså et generationsskifte.

»Der er tale om en alvorlig sag med mistanke om kritisabel sagsbehandling i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det skal vi have undersøgt til bunds«, siger Eva Kjer Hansen i en meddelelse.

»Samtidig er det afgørende for mig at få afdækket, om der kan være andre sager af samme karakter.

»Derfor skal både den konkrete sag og sagsbehandlingen på området de seneste fem-seks år undersøges«, siger hun.

Hun oplyser, at man er i gang med at undersøge, om der kan være flere lignende sager.

Administrationen på fiskeriområdet er de seneste par år blevet stærkt kritiseret af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, som er statens primære advokat.

Sidste efterår blev der igangsat en undersøgelse, der skulle afdække, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden er blevet administreret.

Undersøgelsen er nu blevet udvidet til også at dække administrationen af reguleringsbekendtgørelsen for tildeling af generationsskiftesild.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev oprettet i 2011, men blev i 2017 splittet op, så der i dag er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

ritzau