Præsidentvalg i Ukraine: Julija Timosjenko har løst fletningerne op for at få magten

Det er virkelig gået op og ned i Julija Timosjenkos liv. Den nu 58-årige ingeniør tjente som ung på et par år milliarder i den benhårde gasbranche. Hun mistede en pæn del af formuen og kom derefter til tops i politik, hvor hun dog ret hurtigt faldt i unåde og sat i fængsel. Hun blev de menige ukraineres heltinde under ’den orange revolution’ i 2004, men tabte først en intern magtkamp og så et præsidentvalg. Hun blev igen smidt i fængsel og tabte så efter sin løsladelse endnu et præsidentvalg.

Men nu kommer Julija, som hun blot kaldes i Ukraine, ved præsidentvalget 31. marts for alvor tilbage. Hun fører klart i alle meningsmålinger, og når sandsynligvis til anden valgrunde 21. april.

En næsten eventyrlig karriere for en kvinde, der som ung arbejdsløs akademiker sammen med sin mand åbnede den lille butikskæde ’Terminal’ med udlejning af videobånd.

Her to måneder før valget er den siddende præsident Petro Porosjenko, 53, så upopulær, at han p.t. ikke ser ud til at nå til anden runde, hvor den karismatiske politiker og tidligere forretningskvinde så måske kommer op mod mod en politisk novice, komikeren Volodomir Zelenskij, 40.

I dette tredje forsøg på at blive præsident har Julija Timosjenko helt skiftet stil. Væk er klassiske ukrainske mønstre og farver. Det samme er de stramme fletninger bundet rundt om hovedet. I stedet har hun slået håret ud og lagt tøjstilen op til en blanding af topadvokat og Harvardprofessor.

På kongressen i partiet Batkivsjtjina (fædreland) forleden fik de næsten 10.000 deltagere også præsenteret en blødere og mere eftertænksom udgave af den ellers hårdtslående partileder: »Jeg har lavet fejl. Jeg er et menneske ligesom alle jer«.

I et land, hvor personen tæller mere end partiprogrammet, har det i første omgang virket. Hun står i de nyeste meningsmålinger til 18-23 procent af stemmerne mod 10-15 til Porosjenko og 13-14 til den hidtil partiløse Zelenskij blandt foreløbig 13 kandidater.

Konsekvent mod korruption

»Hun er simpelthen dygtig«, siger Venstrepolitikeren Hanne Severinsen, der har kendt Julija Timosjenko i mere end 20 år - først som rapporteur om Ukraine for Europarådet og siden i nogle år som personlig rådgiver.

»Hun har også en anden personlig stil end de andre ukrainske politikere. Hun er ambitiøs og viljestærk. Som de siger i Kijev, er hun er det eneste mandfolk i et land, der er regeret af mænd«.

Hanne Severinsen medgiver, at både Julija Timosjenko personligt og hendes politik har ’populistiske træk’ og ikke altid er ’realistisk’.

»Men det er valgkamp, og hun har stabilt gennem alle år stået for mere demokrati og et opgør med korruptionen«, siger Hanne Severinsen, der stadig følger udviklingen i Ukraine nøje.

Men mens Julijas tilhængere som Hanne Severinsen fremhæver hendes karisma, personlige charme og enorme arbejdsindsats symboliserer den tidligere ’gasdronning’, der startede sin politiske karriere 1997, for mange ukrainere den gamle korrupte politiske elite.

Det ses i meningsmålingerne, hvor op mod 30 procent af ukrainerne siger, at de aldeles ikke bryder sig om hende. Ved valget 2010 foretrak flertallet også den anløbne Viktor Janukovitj, 68, som landet ellers havde gjort oprør mod 6 år før.

Julija Timosjenko blev dengang åbent kritiseret af sin tidligere makker fra de orange dage, Viktor Jusjtjenko, der som præsident ikke kunne hamle op med hendes energi og krævende samarbejdsfacon.

Til gengæld har hun i dag støtte fra et andet af landets koryfæer, det selvstændige Ukraines første præsident Leonid Kravtjuk, 84.

»En katastrofe for Ukraine«

I magasinet New Eastern Europe lægger den uafhængige ukrainske analytiker Ariana Gitj ikke fingrene imellem i artiklen ’Timosjenko: Et spøgelse fra Ukraines fortid’:

»Man behøver blot kaste et blik på hendes valgkampagne, der minder om Paul Manaforts kampagne for den flygtede, Kremltro præsident Viktor Janukovitj, og på hendes politiske virke for at se, at en præsident Timosjenko vil være en katastrofe for Ukraine«.

Ariana Gitj fremhæver, at Timosjenko og hendes parti i parlamentet ofte har bekæmpet provestlige reformer, nationalbankens uafhængighed og ministre, der rent faktisk skrider ind mod korruption.

»Man kan heller ikke ignorere, at Timosjenko ligger i toppen af det nationale indeks af løgnere og manipulatorer. Hendes kritik af regeringen har meget lidt med virkeligheden at gøre«.

Den uafhængige oppositionspolitiker Sergej Lesjtjenko er efter den overdådigt iscenesatte partikongres i Kijevs kæmpestore ’Palats Sportu’ heller ikke i tvivl om, at Julija Timosjenko modsat sine egne udtalelser får økonomisk støtte af flere rigmænd: »Showet er et signal om, at oligarker allerede er begyndt at betale hendes valgkamp«.

Timosjenkos privatøkonomi har i årevis været et populært emne i landets massedier, fordi hun altid er dyrt klædt og ofte skifter kjole flere gange om dagen. Hendes ødsle livsstil står i skærende kontrast til hendes selvangivelse, som hun som politiker er nødt til at offentliggøre.

Ind i Nato og EU

Timosjenkos valgprogram, der har overskriften ’En ny kurs’, tager munden helt fuld.

Hun lover, at Ukraine kan blive medlem af EU og Nato, hun lover at hæve levestandarden 3,5 gange i præsidentperioden på 5 år, hun lover billige boliger til alle, hun vil uddele mikrolån til små firmaer, hun vil sænke gaspriserne for almindelige forbrugere, hun vil modernisere sygehusvæsenet, hun vil lægge skatterne og hun vil også – et vestligt krav – ændre valgloven, så et nyt og mindre parlament til efteråret vælges efter forholdstalsmetoden. Ikke som nu med halvdelen i enkeltmandskredse og halvdelen efter forholdstalsmetoden.

Naturligvis også slut på krigen Østukraine og en ny forfatning – dog efter en folkeafstemning.

Hun lover også, at det hele står til troende: »Hvis jeg ikke i mine første 100 dage som præsident er i stand til at bryde med det gamle system og vise klare resultater, træder jeg tilbage fra posten. Det garanterer jeg«.

Men først skal hun vælges. Hun fører feltet, og chefredaktør Brian Bonner fra Kyiv Post har i sin avis noteret sig, at vestlige ambassadører ved synet af meningsmålingerne nervøst holder deres personlige meninger om det kommende valg helt for sig selv.