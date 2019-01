På to dage fik både København og Aabenraa et rap over fingrene af ombudsmanden

Ombudsmanden har allerede to gange i 2019 fundet anledning til at kritisere sager, der omhandler offentligt ansattes ytringsfrihed.

Det er nok de færreste, der har glemt, hvordan en grådkvalt og tydeligt påvirket Anna Mee Allerslev (R) foran snurrende kamera annoncerede, at hun grundet den såkaldte bryllupssag så sig nødsaget til at gå af som teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Den tidligere borgmester kom i mediernes søgelys, fordi hun gratis lejede rådhushallen på Københavns Rådhus til sin bryllupsreception. Skatteeksperter vurderede, at værdien af lokalelånet er 65.000 kroner. Lokalet må ikke normalt udlejes til medlemmer af Borgerrepræsentationen til private arrangementer.

Det havde dog alligevel været en praksis i kommunen, at politikerne fik lov til at bruge lokalerne, hvis de stod ledige.

Når ombudsmanden efterfølgende valgte at gå ind i sagen, handlede det i midlertidigt om, at en eller flere medarbejdere på rådhuset havde videregivet oplysninger til B.T. om sagen, hvilket de efterfølgende blev skældt kollektivt ud for af kommunens ledelse.

Kommunens medarbejdere var blevet kaldt sammen og havde fået at vide, at videregivelsen af dokumentet var »fuldstændig uacceptabel«.

Men i går, torsdag, slog ombudsmanden fast, at det hverken var ulovligt eller uacceptabelt, hvis en af kommunens ansatte gav pressen et internt arbejdsdokument om Anna Mees bryllupsreception.

Ombudsmanden har desuden offentliggjort en korrespondance mellem ham selv og Københavns Kommune, hvoraf det fremgår, at man på rådhuset har overvejet, om de gjorde brug af den rigtige taktik.

Derfor skriver ombudsmanden i sin afgørelse:

»Jeg forstår, at kommunen fremadrettet vil administrere i overensstemmelse med de nævnte tilkendegivelser. I den forbindelse er det efter min opfattelse væsentligt, at den foreliggende sag har givet Københavns Kommune anledning til skærpet fokus på retstilstanden på området«.

De to tillidsfolk

I begyndelsen af 2018 valgte to kvindelige tillidsfolk at gå til pressen, fordi de fandt det kritisabelt, at Aabenraa Kommune ville flytte deres arbejdsplads, en specialskole for handikappede elever, 20 kilometer fra Aabenraa til Kruså. Det ville skade den faglighed, som det havde taget mange år at opbygge, lød budskabet.

Efterfølgende landede der en besked i hver af kvindernes indbakke.

Kommunen ville gerne indkalde dem til en snak. Skolechef Lars Borst fra Aabenraa Kommune skrev i mødeindkaldelsen til de to tillidsfolk, at han ville tale med dem om, hvad man som medarbejder kan udtale sig om. Han mente nemlig ikke, at udtalelserne var i overensstemmelse med kommunens kommunikationspolitik.

Det fik de to kvinder til at klappe i over for pressen og offentligheden.

Ombudsmanden gik ind i sagen, og han offentliggjorde onsdag sin kritik: Kommunens samtaler med de to kvinder foregik ikke i respekt for – og med anerkendelse af – medarbejdernes ytringsfrihed.

»Ledelsen må gerne reagere, når en ansat har fremsat kritik offentligt. Men det skal ske med et sagligt formål og på en saglig måde. Samtalerne i denne sag er ikke foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed«, skrev ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i afgørelsen.