Borgmestre efterlyser klare svar fra regeringen på boligproblemer og luftforurening i hovedstaden

Regeringen præsenterede torsdag et hovedstadsudspil, men der mangler konkrete initiativer, lyder det fra to borgmestre.

Godt, og ikke mindst på tide, at regeringen sætter fokus på hovedstadsområdet, men det er simpelthen ikke godt nok.

Sådan lyder den overordnede reaktion fra Københavns overborgmester Frank Jensen (S) og borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S) efter regeringen torsdag har offentliggjort et hovedstadsudspil.

Udspillet er regeringens bud på at løse de udfordringer, som det giver, når hovedstaden frem til 2030 vokser med 200.000 indbyggere. Nye boliger, flere arbejdspladser, bedre kollektiv trafik og mere klimasikring er en del af udspillet, som erhvervsminister og formand for regeringens hovedstadsudvalg Rasmus Jarlov (K) kalder »en kæmpe vitaminindsprøjtning til hovedstadsområdet«.

Borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen roser regeringen for at sætte fokus på hovedstadsområdet, men kalder alligevel udspillet for »perspektivløst set med omegnskommunernes briller«.

»Jeg savner en overordnet vision om, hvordan man får skabt en region, som folk vil flytte til og arbejde i, som er grøn og attraktiv. Den vision skal vi bruge til at gøre hovedstadsområdet til et investeringssikkert klima. Vi skal dermed kunne tiltrække investorer til vores region«, siger Steen Christiansen.

Han efterlyser konkrete investeringer i infrastruktur og den kollektive trafik og midler til at lave støjværn langs motorvejen, så indbyggerne på vestegnen, der er stærkt generet af støjen, tilgodeses.

Og så er der de mange nye indbyggere. Her savner han klare svar på, hvor de mange mennesker skal bo, udover de 35.000 indbyggere, der bliver plads til på den nye ø ud for København, Lynetteholmen, som regeringen først forventer er færdig i 2070.

»De konkrete planer hjælper altså ikke på nogle af de problemer, som hovedstadsområdet står overfor inden 2030. Derfor mangler regeringen nu et samlet konkret bud. Det er svært kritisabelt, at de ikke har givet det«, siger Steen Christiansen.

Frank Jensen savner fokus på luftforureningen

Overborgmester i København Frank Jensen (A) har i flere år efterlyst en hovedstadsstrategi, og derfor roser han regeringen for - tæt på valget - at komme med én efter flere år med det, han kalder »københavnerbashing« og fokus på, hvad der skal flyttes væk fra København og til provinsen.

Men når det er sagt, har overborgmesteren et stort kritikpunkt til udspillet.

Intet i det handler nemlig om, hvordan man kan begrænse luftforurening og benzin- og dieseludslip, som er et stort problem i København og omegn.

Forskere har så sent som i efteråret dokumenteret, hvordan københavnerne kunne leve et år længere, hvis luftforureningen blev bragt ned til samme niveau som resten af landet.

Frank Jensen siger, regeringen har »et kæmpeansvar for, at vi har overdødelighed i København på grund af luftforurening, vi har rigtig mange børn i den her by, som får luftvejssygdomme«.

»Der bliver regeringen nødt til – uanset hvilken regering, det er – at forholde sig til ønsket om, at vi skal have udfaset diesel og have bedre bestemmelser på udledning af emissioner fra biler. Vi vil ikke finde os i, at Christiansborg ikke tager den udfordring alvorligt. Der er intet i strategien om at vi skal have personbiler omfattet af miljøzonen i København«, siger Frank Jensen.