»Vi synker langsomt«: For 60 år siden oplevede Danmark sit Titanic, da polarskibet 'Hans Hedtoft' sank

Madspandene gyngede i krogene under bordene i skibets spisesalon. Mænd i skjorte og slips og festklædte kvinder øste selv den varme mad op på tallerknerne. Men udenfor brølede havet.

Skibets skrog krængede fra side til side. Derfor øste passagererne kun lidt op ad gangen på tallerknerne. Ellers løb maden ud på bordet. Mens de hvide duge og servietter hurtigt blev plettede, forhindrede kanter på bordene, at tallerknerne faldt på gulvet.

Efter maden forsøgte passagererne at holde balancen hen ad gangen til lænestolene i rygesalonen for at få et glas. Men det var ikke så enkelt. En kahytsjomfru balancerede med en bakke fyldt med nyvaskede drikkeglas.

Hun ville stille dem ind i et skab i salonen. Men da hun lukkede de to låger op, fik en høj sø skibet til at rulle, og andre bakker med glas fløj ud af skabet og ned på gulvet. Drikkeglassene trillede fra side til side, og det var svært at fange dem, så mange blev slået i stykker.

Flere gik ned i kahytterne. Kokken havde over for flere passagerer erklæret, at han aldrig havde sejlet med sådan en gyngekasse, og at han ville afmønstre, når skibet kom tilbage til København.

Det var i januar 1959, og det nye teknologiske vidunderskib ’Hans Hedtoft’ havde gynget i flere dage på jomfrusejladsen fra København mod Grønland. Det var den sidste aften, inden skibet efter planen skulle ankomme til Qaqortoq (Julianehåb). Nerverne var tyndslidte hos både passagerer og besætning.

Arkivfoto: Busser I januar 1959 sejlede Den Kongelige Grønlandske Handels mest moderne skib 'Hans Hedtoft' ud på jomfrurejsen til Grønland fra Trangraven i København. På hjemturen til Danmark forliste skibet 30. januar 1959 syd for Grønlands sydligste punkt, Kap Farvel.

I januar 1959 sejlede Den Kongelige Grønlandske Handels mest moderne skib 'Hans Hedtoft' ud på jomfrurejsen til Grønland fra Trangraven i København. På hjemturen til Danmark forliste skibet 30. januar 1959 syd for Grønlands sydligste punkt, Kap Farvel. Arkivfoto: Busser

Det frygtede vinterhav ved Kap Farvel på Grønlands sydligste spids bed for alvor fra sig.

Næste morgen lagde stormen sig. En flåde af mindre både og kajakroere tog mod ’Hans Hedtoft’, da skibet sejlede ind i havnen i Julianehåb, og på kajen ventede grønlændere i nationaldragt og danskere i parkacoats. Spændte på at se det meget omtalte nye skib.

Sejladsen havde taget et halvt døgn længere end planlagt, men alligevel havde skibet sat rekord. Turen havde kun varet syv dage. Nu skulle skibet sejle op langs Grønlands vestkyst med passagerer og gods samt have nye passagerer om bord før hjemturen til København. Men stormen var en advarsel. Det kunne blive en risikabel hjemrejse.

Om bord var Sandra Vindings far, Berthel Hohlmann. Han var ansat som bådsmand på skibet.

Rød sodavand

Sandra Vinding glædede sig altid til, at hendes far kom hjem fra sejladser. Før han rejste med ’Hans Hedtoft’, arbejdede han på grønlandsskibet ’Umanak’, hvor han var væk i tre uger ad gangen. Så lang tid tog turen fra København til Grønland og tilbage igen.

Når hendes far var hjemme, var der nærmest fest i den treværelses lejlighed i Nansensgade i København, hvor Sandra boede sammen med sin storebror Markus og deres mor Mary.

Det fine porcelæn blev sat frem, og de to børn fik rød sodavand, når forældrenes venner kom på besøg. Hendes far travede rundt i hjemmet kun iført bukser og undertrøje. Rolig og ofte med et smil på læben. Sandra følte sig som en prinsesse og beundrede sin far.

I modsætning til hendes far havde hendes mor temperament. Hun kunne råbe højt, men når hun var i godt humør, bidrog hun til feststemningen med lakerede negle, høje hæle og eventyr, som hun selv digtede.

Forældrene havde mødt hinanden i Storbritannien under Anden Verdenskrig, hvor Berthel Hohlmann havde sejlet i de allieredes tjeneste med troppetransporter. Tre gange overlevede han, at hans skibe blev torpederet, så heldet havde været med ham.

Efter krigen rejste parret til København. Berthel Hohlmann fik arbejde på skibsværftet B&W, men savnede livet på søen. Derfor begyndte han igen at sejle. Først på lange sejladser sydpå, men for at være mere hjemme fik han job i Den Kongelige Grønlandske Handel som bådsmand.

»Min far kunne lide at drille mig. Han var fjollet, og vi var til en fest i december 1958, hvor han havde et brunt jakkesæt på, og jeg havde en grøn fløjlskjole med en lille grøn jakke. Vi var fine, og jeg valgte en dukke, som jeg fik. Jeg holdt ham i hånden, og det var sidste gang, at jeg følte mig tryg som barn«, fortæller Sandra Vinding.

I havsnød under vintersejlads

Det var en skæbnesvanger sejlads, to år før ’Hans Hedtoft’ stævnede ud fra Københavns Havn, som skulle få afgørende betydning for Berthel Hohlmann og de andre om bord på det nye vidunderskib – og som førte til et historisk politisk opgør på Christiansborg.

På det tidspunkt var Berthel Hohlmann på en lignende rejse til Grønland med det ældre skib ’Umanak’. Men det var nær gået galt. Endda to gange.

En uge efter ’Umanak’s afsejling i januar 1957 blæste det uden varsel op til storm med kraftige snebyger og frost omkring 100 sømil sydøst for Kap Farvel. Hurtigt blev der dannet et tykt islag på hele skibet, og isen sprængte radioantennen, så besætningen var uden kontakt med omverdenen.

Historien om skibets havsnød kom ud i pressen, og omverdenen frygtede, at det var forlist. Skibet holdt sig dog oven vande, men efterhånden var det så overiset, at skibet krængede, og den ene side begyndte at hænge ned i det iskolde vand. Skibets kaptajn, Otto Andreas Møller, satte alle passagererne til at hugge is, og det tog næsten et døgn at hugge det meste af isen væk.

Men så var faren også drevet over.

Arkivfoto: : Ukendt/Ritzau Scanpix Skibet 'Hans Hedtoft' sejlede op og ned langs Grønlands vestkyst og afleverede passagerer og gods – og tog nye passagerer med om bord – før hjemrejsen mod København.

Skibet 'Hans Hedtoft' sejlede op og ned langs Grønlands vestkyst og afleverede passagerer og gods – og tog nye passagerer med om bord – før hjemrejsen mod København. Arkivfoto: : Ukendt/Ritzau Scanpix

’Umanak’ lagde til kaj i Qaqortoq (Julianehåb), og skibet sejlede op til byerne langs Grønlands vestkyst før hjemturen. Blandt de nye passagerer var det grønlandske folketingsmedlem Augo Lynge og redaktør Palle Brandt, der ledede Grønlandsposten og Grønlands Radio.

De oplevede, at skibet kom ud i endnu en orkan på sejladsen mod København, som rasede i tre døgn.

Både besætning og passagerer blev for alvor nervøse. En matros mistede livet, da han faldt ned på agterdækket, og selv om besætningen hemmeligholdt dødsfaldet for passagererne, kunne det ikke skjule, at situationen var alvorlig.

Denne rejse taler sit tydelige sprog om, hvor farlig sejlads på Grønland er på denne årstid Otto Andreas Møller,

’Umanak’ sank ikke, og efter flere dages uvished nåede skibet til København. Den voldsomme oplevelse fik redaktør Palle Brandt til tasterne. Han skrev en artikel til Politiken med overskriften »Vi troede alle, det blev vores sidste rejse«. Her meldte kaptajn Møller klart ud:

»Denne rejse taler sit tydelige sprog om, hvor farlig sejlads på Grønland er på denne årstid. Jeg vil ikke sige noget til, at man sender skibet af sted med de livsnødvendige varer, men jeg synes ikke, at det er rigtigt at fylde det op med passagerer i dette farvand og på denne tid af året«.

I samme artikel erklærede Augo Lynge, at han ville rejse spørgsmålet om vintersejlads til Grønland i Folketinget.

Politisk fortielse

Det fik den socialdemokratiske grønlandsminister Johannes Kjærbøl til at reagere. Han ringede til Grønlandshandelens direktør og ville have ham til at tage affære og undgå yderligere polemik om vintersejlads. Emnet var følsomt.

Johannes Kjærbøl havde sat al sin prestige ind på at få vedtaget bygningen af ’Hans Hedtoft’, som netop var designet til vintersejlads til Grønland. Derfor måtte al snak om den farlige vintersejlads kvæles.

I århundreder blev vintersejlads til Grønland betragtet som for farligt i de tre hårdeste vintermåneder. Men under Anden Verdenskrig havde USA sejlet forsyninger til Grønland hele året rundt, da verdens største ø var blevet isoleret fra det besatte Danmark – og det fortsatte efter krigen.

Kaptajnerne i den statslige Grønlandske Handel blev nu indkaldt til møde med direktøren for at få dem til at udtrykke deres støtte til vintersejlads. Men stik mod direktionens ønske skrev kaptajnerne en erklæring, der advarede mod vintersejlads med passagerer.

Nu blev alt sat ind for at ændre kaptajnernes holdning. De blev indkaldt til et nyt møde. Her fik de vredet armen om med truslen om, at de kunne miste deres arbejde, hvis de ikke sejlede om vinteren med passagerer. For så ville andre rederier overtage sejladsen, lød argumentationen.

Efter et flere timer langt møde gav de efter. Under protest skrev de syv kaptajner under på en ny erklæring. Den fastslog, at »det med specialbyggede grønlandsskibe er rigtigt at fortsætte den gennem mere end ti år udførte vinterbesejling af Grønland«.

Den erklæring læste grønlandsminister Johannes Kjærbøl op under debatten i Folketinget, som det grønlandske folketingsmedlem Augo Lynge havde rejst – og det stoppede diskussionen.

Men Johannes Kjærbøl fortalte ikke Folketinget, at kaptajnerne først havde skrevet en erklæring, som havde det direkte modsatte budskab. Den erklæring kendte hverken folketingsmedlemmerne eller offentligheden.

Det skulle først komme frem efter katastrofen med ’Hans Hedtoft’.

Mayday-melding

To år efter det politiske slagsmål om vintersejlads sejlede ’Hans Hedtoft’ ind i havnen i Qaqortoq (Julianehåb) – og efter en tur op og ned langs Grønlands vestkyst indledte skibet sejladsen mod København.

Datoen var 29. januar 1959. Skibet indeholdt 1.791 ton dødvægt og 350 ton vand og olie. Hertil kom lasten på 958 ton. Alt fra tønder med saltet indvoldsfedt, frosne fiskefileter og pukkelhvalsspæk til tobak, skind og 174 sække med breve og pakker. Der var også over 16.000 kilo uerstattelige historiske protokoller, kirkebøger og arkiver fra Grønlands Landsarkiv, der skulle overføres til Rigsarkivet i København.

Det personlige gods var også blevet lastet. Kufferter med tøj, sko, bøger, sæbe og tandbørster. Møbler med mærker og ridser med deres egen historie. Men al lasten var blot døde ting. Om bord var også 40 besætningsmedlemmer og 55 passagerer. Mennesker med drømme og håb. Mennesker med familie og venner, der spændt ventede på at se dem.

Med om bord var det grønlandske folketingsmedlem Augo Lynge, der to år tidligere havde advaret mod vintersejlads i Folketinget, og Sandra Vindings far, bådsmand Berthel Hohlmann.

Vejrudsigten for det farlige farvand ved Grønlands sydspids, Kap Farvel, var ikke foruroligende, da skibet sejlede ud i fjorden.

Det var sgu da SOS, det der Hans Boisen, telegrafist

Men næste dag – 30. januar 1959 – var telegrafist Hans Boisen på vagt på telegraf- og radiostationen i Qaqortoq (Julianehåb). Han havde hørt noget på nødfrekvensen 500 kHz på telegrafi, men signalet gik ikke ordentligt igennem.

»Det var sgu da SOS, det der«, sagde Boisen til teknikeren Thomsen.

»Nej, det er bare et skib, der tester senderen«, svarede Thomsen.

Telegrafisten var ikke sikker på, at Thomsen havde ret. Hans Boisen ventede på et nyt signal. Der gik ikke lang tid. Denne gang kom meldingen på radioens telefonnødforbindelse på 2182 kHz.

»Mayday«, lød det.

Hans Boisen svarede med det samme. Klokken var 13.50 grønlandsk tid, mens klokken i Danmark var 17.50. Telegrafisten på ’Hans Hedtoft’ meldte nu det utænkelige: Skibet, der nærmest ikke skulle kunne synke, havde ramt et isbjerg, og vand trængte ind. En storm rasede ud for Kap Farvel.

Klokken 14.41 oplyste telegrafisten på ’Hans Hedtoft’, at maskinrummet på grund af lækage var ved at fyldes med vand.

Den tyske trawler Johannes Krüss befandt sig tættest på den position, hvor telegrafisten meldte, at ’Hans Hedtoft’ befandt sig, og forsøgte at komme til undsætning. Men bølgerne var meterhøje og sigtbarheden dårlig. Trawleren var tre-fire timers sejlads fra det nødstedte danske skib.

Der opstod dog hurtigt et større problem.

Pejlingerne fra ’Hans Hedtoft’ viste, at skibet befandt sig omkring 25 sømil sydligere end den position, som telegrafisten havde opgivet. Nu havde den tyske kaptajn et svært valg: Skulle han stole på pejlingerne eller på den danske telegrafists positionsopgivelse?

Han valgte at stole på pejlingerne, fordi de blev betragtet som mere sikre, og satte kursen mod det nødstedte skib. Hele tiden måtte trawleren manøvrere sig frem gennem det vanskelige farvand. Hver gang en større issamling kom til syne, måtte skibet vige uden om.

Forliset

På meldingerne via telegrafen kunne den tyske kaptajn forstå, at der ikke var panik om bord på ’Hans Hedtoft’. Skibet sank langsomt, så der var tid til at nå frem og forsøge at redde passagerer og besætning.

Ikke kun professionelle telegrafister og radiofolk fulgte med. Mange i de små bygder og byer langs Grønlands kyst drejede på radioknapperne for at følge med.

Sammenligningen med ’Titanic’ lå ligefor. Et nybygget vidunderskib, konstrueret efter tidens skrappeste krav, som på jomfrurejsen i 1912 stødte på et isbjerg. Et skib, man i menneskeligt overmod – og i blind tillid til teknologien og menneskets formåen – troede kunne klare al slags vejr.

Men der var også forskelle. På kæmpeskibet ’Titanic’ fortsatte festen. Havet var blikstille, og himlen var stjerneklar. Mange gæster drak og dansede videre, før alvoren gik op for dem. På det meget mindre ’Hans Hedtoft’ dansede ingen i festtøj og drak champagne. Her var havet frådende. Skibet blev kastet op og ned i de høje bølger, mens sneen væltede ned.

Da den tyske trawler var tæt på den pejlede position, bad kaptajnen via telegrafen folkene på ’Hans Hedtoft’ om at skyde nødraketter af, så de kunne få øje på det danske skib.

Besætningen på den tyske trawler spejdede efter raketterne. Men forgæves. Telegrafisten på ’Hans Hedtoft’ telegraferede: »Har de set dem?«

»Nej«, svarede telegrafisten på den tyske trawler.

Besætningen på det danske skib sendte flere nødraketter op, men de tyske fiskere kunne stadig ikke se raketterne.

Klokken 17.41 grønlandsk tid meldte telegrafisten på ’Hans Hedtoft’: »Vi synker langsomt«.

25 minutter senere hørte den tyske telegrafist nogle svage forvrængede streger på telegraffrekvensen. Han svarede med det samme: »Hans Hedtoft, er De der?«. Intet svar.

De usikre streger kunne også høres på telegrafstationen i Qaqortoq. Telegrafist Hans Boisen og hans kollega var ikke i tvivl, selv om signalerne var svage. De sagde næsten i munden på hinanden:

»Han skrev: Vi synker nu«.

Kort efter katastrofen afslørede redaktør Palle Brandt i en artikel i Vestkysten, at kaptajnerne i Grønlandsk Handel faktisk havde advaret mod vintersejlads med passagerer to år tidligere. Altså fik offentligheden for første gang at vide, at der havde været to kaptajnserklæringer, og at kaptajnerne var blevet presset til at acceptere vintersejlads.

Johannes Kjærbøl havde forladt posten som Grønlandsminister, men han afviste blankt, at han kendte den første kaptajnserklæring, der advarede mod vintersejlads. Han sagde, at han kun vidste besked om den anden erklæring, som anbefalede sejlads om vinteren. Men det dyssede ikke sagen ned.

De konservative, Venstre og SF krævede, at der blev rejst en rigsretssag mod Kjærbøl for at have givet vildledende oplysninger til Folketinget.

I sidste øjeblik blev det dog afværget af den socialdemokratiske regering, som fik vedtaget en vag kritik af Kjærbøl og dermed undgik en historisk rigsretssag.

Kun et svagt billede

Beskeden om farens død på ’Hans Hedtoft’ kom kun tre uger før Sandra Vindings 11-års fødselsdag. Chokket over, at hendes far aldrig ville komme hjem, førte til, at hun fortrængte næsten alt, hvad der skete de næste uger.

Når hun senere i livet blev spurgt om, hvad der skete, den aften meldingen om farens dødsfald kom, vidste hun ikke, hvad hun skulle sige. Hun kan kun huske, at hendes mor skreg og skreg.

Alle er glade for deres forældre, og det hører med, hvordan de ser ud. Men jeg kan ikke huske min fars mimik Sandra Vinding, bådsmand

Tiden blev tung. Men nonnerne i den katolske skole, hvor Sandra Vinding gik, tog sig godt af hende. Det var rart at komme væk fra den dystre stemning i hjemmet. Hendes mor blev psykisk syg og smed næsten alle familiebilleder ud.

I dag har Sandra Vinding kun to billeder af sin far:

»Alle er glade for deres forældre, og det hører med, hvordan de ser ud. Men jeg kan ikke huske min fars mimik«.

Redningskransen

Otte måneder efter ’Hans Hedtoft’s forlis gik den islandske bonde Magnus Haflidason en tur ved Islands vestkyst for at finde vraggods. Som så mange gange før. Det var ikke altid, at han fandt noget. Men denne dag blev det anderledes.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix Otte måneder efter skibet 'Hans Hedtoft's forlis 30. januar 1959 fandt den 68-årige islandske bonde Magnus Haflidason en redningskrans fra skibet på Islands vestkyst.

Otte måneder efter skibet 'Hans Hedtoft's forlis 30. januar 1959 fandt den 68-årige islandske bonde Magnus Haflidason en redningskrans fra skibet på Islands vestkyst. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Umiddelbart var det blot en redningskrans, der var skyllet op på kysten. Men da han fjernede tangen, kunne han læse navnet: »’Hans Hedtoft’ København«.

Redningskransen er i dag det eneste vidnesbyrd om skibets eksistens. Kransen blev fragtet til København og endte med et permanent opholdssted i kirken i Qaqortoq (Julianehåb) i Sydgrønland som nationalt klenodie. Men lige nu er kransen udlånt til den danske hovedstad.

For omkring en måned siden blev den under store sikkerhedsforanstaltninger fløjet til Københavns Lufthavn. Nu hænger den slidte redningskrans i Holmens Kirke som et centralt symbol i en plancheudstilling om det fatale forlis for 60 år siden. En tragedie, der også bliver markeret ved en mindehøjtidelighed 30. januar i Holmens Kirke.

Som Sandra Vinding udtrykte det ved åbningen af udstillingen:

»Vi har siden 30. januar 1959 levet med en sorg, der blev vores livsledsager«.





Denne artikel er delvist baseret på bogen ’Skibet der forsvandt’ af Lars Halskov og Morten Halskov