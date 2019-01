Der er ingen knap, der stopper dig, hvis du absolut vil skrive langt i det ny Forældreintra

»Jeg tror som sagt, at Aula som redskab vil skabe større opmærksomhed på, hvordan man filtrerer mellem typer af information. På den måde kan man selv sortere i mængden. Men det løser ingenting i sig selv, hvis man hælder en masse information ind i det, som kun meget få i forældrekredsen synes, er relevant. Der er ingen knap, der stopper dig, hvis du absolut vil skrive en lang tråd beskeder. Derfor handler det om at sætte disciplin for systemet lokalt«.

I stedet for at fortsætte med at udvikle en digital platform, der har fået så meget kritik, hvorfor så ikke følge stresspanelets forslag om at gå tilbage til kontaktbøgerne?

»Nej, det er altså helt skørt. Jeg undrer mig over den anbefaling, for vi lever i år 2019, så vi skal selvfølgelig have et moderne system. Men det skal bruges klogt og må aldrig komme til at stå i vejen for lærernes og børnenes vigtigste opgave«.

Er det ikke for nemt at sige, at vi skal have et digitalt system i år 2019, hvis det ikke virker optimalt?

»Vi er digitale, lærerne er digitale, forældre og elever er digitale. Hvis man går tilbage til kontaktbøger, skal en lærer også skrive den samme meddelelse til flere elever. Det, synes jeg ærlig talt, lyder besværligt og upraktisk«.

Forældrene skal udfordres

Er det ikke også besværligt for lærerne at skulle forholde sig til de mange beskeder på Forældreintra?

»Som jeg har sagt før, så handler det om en lokal satsning. Vi har fået en mulighed i Aula, og det skal diskuteres lokalt, så vi sikrer os, at vi får en god samtale, uden at det digitale løber af med os«.

Hvordan bliver lærerne mindre stressede, hvis forældrene fortsat vurderer, at de vil have utallige kommentarspor på Aula?

»Det må være en snak med skoleledelsen, hvor man lytter til de forskellige måder at kommunikere på. Så kan man spørge forældrene: Kære forældre, hvad er grunden til jeres behov for øget kommunikation? Ønsker I blot mere kommunikation om musiktilbud, eller bunder det i en tvivl om skolen? Man skal også kunne udfordre forældrestemmen for at finde den gode vej for kommunikation«.

Er der noget i lærernes rolle, der konkret vil blive nemmere i Aula end i Forældreintra?