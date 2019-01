Politisk flertal vil give Anders Samuelsen en næse Udenrigsminister Anders Samuelsen står til kritik for at have ladet forskere citere fortrolige oplysninger.

Et flertal i Folketinget er klar til at give udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en næse, skriver Berlingske.

Anders Samuelsen skal have kritik, fordi han har givet forskere tilladelse til at citere dybt fortrolige oplysninger fra Udenrigspolitisk Nævn i forbindelse med en krigsudredning.

Udenrigsministeren er også blevet beskyldt for at vildlede Folketinget ved at give to forskellige forklaringer i forbindelse med forløbet, skriver avisen.

»Jeg tror, ministeren har taget for givet, at det ikke var nødvendigt at kontakte nævnet og bede om tilladelse til, at forskerne måtte citere, før løbet var kørt«.

»Men det er altså Folketingets beslutning, om optegnelser fra nævnet må citeres«, siger formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Søren Espersen (DF), til Berlingske.

Når et flertal i Folketinget udtaler kritik af en minister, kaldes det en næse, og den kan variere i størrelse.

Søren Espersen tilføjer over for Berlingske, at næsens størrelse vil afhænge af Anders Samuelsens forklaring på et samråd fredag.

Nick Hækkerup (S), der er næstformand i Udenrigspolitisk Nævn, bakker op om kritikken.

Det samme gør Eva Flyvholm (Enhedslisten), der er medlem af nævnet.

»Derfor er vi enige i, at der skal udtales kritik af ministeren. Hvor skarp den kritik bliver, afhænger af samrådet i morgen (fredag, red.)«, siger hun.

ritzau