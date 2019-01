Publikum evakueret i K.B Hallen under genåbning Under K.B. Hallens genåbningsfest er publikum blevet evakueret. En brandalarm er angiveligt gået.

Midt under den første store koncert i den genåbnede K.B. Hallen i København torsdag aften er hele salen blevet evakueret.

Det skriver Ekstra Bladet, der har oplysningerne fra avisens mand på stedet.

»Det er en evakuering. Du skal ud nu!«, siger en vagt på stedet.

Over højttalerne lød det, at det var en brandalarm, som var gået. Alle blev ifølge avisen gennet udenfor - mange uden overtøj.

Torsdagens åbningsfest kommer mere end syv år efter at K.B. Hallen udbrændte.

Hallen blev formelt genåbnet 5. december 2018 med deltagelse af blandt andre kronprins Frederik og Frederiksbergs borgmester. Torsdagens fest beskrives på hallens hjemmesiden som en minifestival.

Hallen udbrændte i september 2011, da et halogenspot antændte papkasser i hallen.

Branden var så kraftig, at den tykke, sorte røg kunne ses over hele København, og borgere på Frederiksberg blev bedt om at holde sig inden døre under branden.

Siden sin åbning i 1938 var hallen en ikonisk sports- og koncertscene.

Det var blandt andet her, at Beatles spillede sine eneste koncerter nogensinde i Danmark i sommeren 1964.

