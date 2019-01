Politisk aftale forbyder anonyme donationer til friskoler

Anonyme donationer og større donationer fra lande uden for EU til friskoler i Danmark er fortid.

Det fremgår af en aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti. Det skriver Avisen Danmark.

Det skal ikke længere være tilladt at donere penge anonymt til friskoler. Og det bliver ligeledes forbudt for udenlandske donorer uden for EU at give mere end 20.000 kroner årligt til friskoler, medmindre de kan få en dispensation fra Undervisningsministeriet.

Det skal sikre, at den frie skole ikke bliver påvirket af udemokratiske donatorer, fortæller undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Avisen Danmark.

»Vi skal have total gennemsigtighed omkring donationer til vores frie skoler«, siger ministeren til avisen.

Aftalen kommer, efter at Undervisningsministeriet har fået en opgørelse, der viser, at de frie grundskoler i 2017 modtog 92 millioner kroner i donationer. Heraf var 82 millioner på mere end 20.000 kroner per donation.

Af de 82 millioner kroner udgjorde udenlandske og anonyme donationer 11 og 6 procent, hvilket svarer til i alt 13,8 millioner kroner. Otte millioner af de udenlandske donationer kommer fra Tyskland.

DF-glæde

Dansk Folkepartis folkeskoleordfører, Alex Ahrendtsen, glæder sig over aftalen.

»Det er rettidig omhu. Jeg forventer, at de mellemøstlige nationer på et eller andet tidspunkt ville få øjnene op for, hvor lemfældig vi egentligt har haft vores lovgivning, og derfor udnytte mulighederne for donationer«, siger han til Avisen Danmark.

»Og så kan de frie skoler komme i lommen på nogle bevægelser, vi i Danmark ikke vil have, at de er i lommen på. Det sætter vi en stopper for«, fortsætter han.

Aftalen er tredje fase i rækken af stramninger, der ifølge regeringen og DF skal sikre, at de frie skoler bliver ved med at være frie, uafhængige og demokratiske.

