Konservative vil overveje forbedringer for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark efter K-borgmesters opråb

K-borgmester opfordrer sit parti til at arbejde for en lukning af det omdiskuterede udrejsecenter. Partifællerne på Christiansborg vil ikke gå længere end til at se på mulige forbedringer for børnene på centret.

De konservative medlemmer af regeringen bør arbejde for, at Udrejsecenter Sjælsmark lukkes.

Opfordringen kommer fra Hørsholm Kommunes konservative borgmester Morten Slotved. Ifølge Altinget mener borgmesteren, at 56 underretninger om børn, der muligvis mistrives, tre anbringelser og 1.350 sagsbehandlingstimer i 2018 taler deres tydelige sprog: Udrejsecentret fungerer ikke og er ikke egnet til, at børn skal opholde sig der.

Det har børnene gjort, siden VLAK-regeringen besluttede, at Udrejsecenter Sjælsmark fra februar 2016 foruden enlige afviste asylansøgere og personer på tålt ophold også skulle rumme afviste børnefamilier.

»Jeg siger ikke, om børnene skal være på Sjælsmark eller ej. Jeg siger, at vi har en institution, der ikke leverer. Vi har en institution, der leverer 56 underretninger på et år, og det mener jeg er uacceptabelt. Man skal finde ud af, hvordan man gør, og jeg opfordrer klart til, at man lukker Udrejsecenter Sjælsmark«, siger Morten Slotved.

Hans partifæller på Christiansborg er med på at undersøge, om forholdene for børnene i udrejsecentret kan forbedres.

»Vi vil have ordentlige forhold for børnene. Det skal vi selvfølgelig have i et samfund som det danske, og der vil vi meget gerne kigge på, om der er noget, der kan forbedres«, siger Anders Johansson, politisk ordfører for de konservative, til Altinget.

Han vil imidlertid ikke lægge sig fast på en lukning:

»Jeg kan ikke sige helt konkret, at man skal gøre det og det. Det er noget, vi løbende må vurdere på«.