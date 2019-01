Bundlinjen: Hesalight er en dyr lærestreg for pensionskasserne

Hvis fremtidens pensioner skal være rimelige, så er pensionskasserne tvunget til at tage større risici. Pensionskasser forbindes traditionelt med investering i lidt kedelige, men sikre obligationer og værdipapirer. Hvis de alene lægges til grund for fremtidens pensioner, så er det ikke kun sort humor i branchen, at der er risiko for, at der vil blive betalt mindre ud, end der blev indbetalt. Så det er bydende nødvendigt at finde alternative investeringer, der kan supplere de traditionelle. Det gør pensionskasserne også i stigende omfang.

Omkring 10 pct. af danskernes pensionsformue, som Danmarks Statistik opgjorde til 3.386 mia. kr. i 2017, er anbragt i alternative investeringer. Den største andel på 3,4 pct. er kreditter til det private erhvervsliv. Det er bemærkelsesværdigt, for det er typisk bankvirksomhed og forbundet med relativt høj risiko. Pensionskassernes højtprofilerede investeringer i infrastruktur udgør 2,2 pct. Brancheforeningen Forsikring og Pension skriver på sin hjemmeside, at afkastet på alternative aktiver overstiger afkastet på obligationer, og at afkastet er mere stabilt end afkastet på børsnoterede danske og udenlandske aktier. Men det er ikke garanteret, og det forudsætter, at pensionskasserne har styr på deres alternative investeringer.

Det mener Finanstilsynet ikke, at pensionskasserne har – i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad. Tilfældigt eller ej, så sendte Finanstilsynet samme dag, som Hesalight-dommen faldt, tilsammen 34 påbud til 8 pensionskasser om at overholde reglerne, og krav om 26 redegørelser for deres investeringer i infrastruktur, bl.a. vindmøller, energi og havne. Finanstilsynet mener, at der er behov for, at bestyrelserne fastlægger klare risikoprofiler, som er så konkrete, at de også reelt anviser retningen for de risici, som pensionsopsparerne tager.

De 8 pensionskasser, som nu skal stramme op, er dem, der har den højeste andel af infrastruktur i deres porteføljer. Det er PensionDanmark, Industriens Pension, MP Pension, Danica Pension og pensionskasserne for sygeplejersker og lægesekretærer, socialrådgivere, socialpædagoger, kontorpersonale og øvrigt sundhedsfagligt personale.