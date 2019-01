Jura-ekspert efter dom: PET tager et skridt væk fra tidligere åbenhed

Dommen over den forhenværende PET-chef Jakob Scharf rejser spørgsmålet, om det juridisk er muligt at udfordre efterretningstjenestens opfattelse af, hvad der betyder noget i dens virke, vurderer ekspert.

Københavns Byrets dom over den tidligere PET-chef Jakob Scharf er ifølge lektor Pernille Boye Koch fra RUC bemærkelsesværdig.

Han er blevet fundet skyldig i at have overtrådt sin tavshedspligt ved at udtale sig i bogen ’Syv år for PET’ og får fire måneders fængsel for det.

»Det er et spinkelt bevisgrundlag man afgør sagen på«, lyder hendes umiddelbare reaktion på dommen. Den fylder 321 sider, men byretten har lagt et koncentrat af præmisserne ud på sin hjemmeside.

De taler om, at efterretningstjenesten risikerer at få svækket sine muligheder for at løse sin opgaver i fremtiden, og at det dermed er væsentligt for statens sikkerhed at hemmeligholde oplysningerne.

Forsvarer fik ikke adgang til dokumentation

I retten forsøgte Scharfs forsvarer at få dokumentation for, at udtalelserne var hæmmende for efterretningstjenesten eller afslørede fortrolige oplysninger. Det blev afvist i retten, hvor anklageren holdt sig til, at sådan var det ifølge den nuværende chef for PET, og at det burde være tilstrækkeligt grundlag til at dømme den tiltalte.

Man har i de lande vurderet, at det ikke gør noget at have en åbenhed om fornuften ved at have sådan en efterretningstjeneste. Her har man valgt en mere restriktiv linje. Pernille Boye Koch

»Det virker til, at man i meget vidt omfang læner sig op ad udtalelser fra efterretningstjenesten selv, og at blot en risiko for, at offentliggørelse vil svække tjenesternes arbejde, er tilstrækkeligt«, siger Pernille Boye Koch kort efter domsafsigelsen.

»Det rejser spørgsmålet, om det overhovedet juridisk kan lade sig gøre at udfordre efterretningstjenestens opfattelse af, at det er af betydning«, tilføjer hun.

»Problemet kan være, hvis svækkelsen af bevisførelsen betyder, at grænser for tavshedspligten altid må være op til efterretningstjenesten at vurdere. At tjenesten kan definere information som fortrolig og en offentliggørelse skadelig, uden at en udefra kommende instans kan udfordre den vurdering«.

Det kan - spidsvinklet, ja - betyde, at man altid vil blive dømt, hvis det er i efterretningstjenestens interesse.

Tager et skridt væk fra åbenheden

»Det virker som om, PET med politianmeldelsen af Scharf kører en rimeligt hård linje over for tidligere medarbejdere. Vi har i andre lande set tidligere efterretningsfolk udtale sig, hvor man ikke har grebet ind. Man har i de lande vurderet, at det ikke gør noget at have en åbenhed om fornuften ved at have sådan en efterretningstjeneste. Her har man valgt en mere restriktiv linje«.

Man er ikke interesseret i udgivelsen af den slags bøger og skrider rimeligt hårdt ind. Pernille Boye Koch

»For nogle år siden forsøgte man at indføre en mere åben linje i PET. Den her dom er et skridt i den anden retning. Man er ikke interesseret i udgivelsen af den slags bøger og skrider rimeligt hårdt ind«, konkluderer juristen fra RUC.

»Det, der også gør dommen interessant, er med hvilket formål, han lavede denne bog. Det tillægges betydning«, tilføjer Pernille Boye Koch. Bogen har indbragt den forhenværende PET-chef 397.000 kroner, som retten konfiskerer.

Det adskiller sagen mod Scharf fra andre sager, hvor der kan have været ideelle motiver bag offentliggørelsen, for eksempel det at ville afsløre grundlaget for at gå i krig.

»Her er bemærkninger, der markerer, at han har haft en økonomisk interesse i at tjene penge på den her bog. Derfor skal man passe på med at overfortolke den her dom«, konkluderer hun og understreger, at hun endnu ikke har haft tid til at læse dommes 321 sider.