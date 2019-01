Scharf efter sin fængselsdom: Det har været en vanskelig, ja nærmest uoverkommelig, opgave at bevise min uskyld

Overblik over PET-sager

Hovedsagen: Tidligere PET-chef Jakob Scharf er tiltalt efter straffeloven for at have brudt sin tavshedspligt 28 gange i bogen ’Syv år for PET’. Ifølge anklagemyndigheden har han derved skadet statens sikkerhed og forholdet til fremmede tjenester, afsløret PET’s arbejdsmetoder og bragt vidner i fare. Københavns Byret idømmer fredag den 25 januar Scharf fire måneders fængsel i sagen.

PET mod Politiken: Ved en civil retssag i Københavns byret krævede PET en bøde på ikke under 15 millioner kroner til JP/Politikens Hus og fængsel i fire måneder til chefredaktør Christian Jensen for i 2016 at have overtrådt et fogedforbud ved at optrykke ’Syv år for PET’. Dommen 18 januar 2019 giver bøder på 100.00 kr. til JP/Politikens Hus og 50.000 kr. til Politikens chefredaktør Christian Jensen. PET har anket dommen.

Videregivelse af oplysningerne i bogen ’Syv år for PET’: Ifølge straffeloven kan man straffes for uberettiget at skaffe sig, udnytte og videregive fortrolige oplysninger. Politiet har sigtet bogens forfatter, Morten Skjoldager, forlaget People’s Press, Ekstra Bladets chefredaktør, Politikens chefredaktør, Radio24syvs ledelse og mindst en boghandler for videregivelse af oplysningerne. Om der rejses tiltale (og sagen ender i retten), afhænger formentlig af den endelige dom over Jakob Scharf.

PET har desuden bebudet en erstatningssag mod JP/Politikens Hus for offentliggørelse af bogen ’Syv år for PET’, når de øvrige sager er afgjort.

