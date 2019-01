DMI: Der er mulighed for snestorm i weekenden

Sneglade børn og voksne kan godt finde, hue, vanter og kælke frem til i weekenden, hvis de bor i enten den nordlige eller østlige del af landet. Her vil der henover weekenden falde mellem 5 og 25 centimeter sne, og med temperaturer omkring frysepunktet, kan det blive liggende helt frem til mandag.

Men mens de i de nordøstlige egne tager på kælketur, må folk i det sydvestlige Danmark være varsomme. Her vil sneen gå over i slud og regn med risiko for glatte veje.

Sneen vil dog ikke falde på én gang. Den første omgang hvide snefnug vil falde i løbet af natten til lørdag, hvor det meste vil lande i Nordjylland. Lørdag aften vil sneen atter drysse fra himlen, og denne gang vil der være lidt mere saft og kraft i den, oplyser vagtchef hos DMI, Henning Gisselø.

»De fleste steder mod sydvest, der vil det stadig falde som slud eller regn, men jo længere mod nord eller øst, du kommer, jo mere hvidt, vil det være«, siger han.

Hvor grænsen går mellem, hvor der kommer tøvejr og hvor der kommer rent sne, er svært for vagtchefen af konkludere.

Islag eller isslag?

Men den kolde temperatur betyder, at i de sydvestlige egne, der hvor nedbøren falder som regn, er der risiko for isslag. ’Isslag’ med to s’er, som ikke skal forveksles med ’islag’.

Selve nedbørsformen, hvor snevejr går over i regnvejr, hedder ’isslag’, og når det ligger på jorden, hedder det ’islag’ - med ét s.

»I virkeligheden er det regndråber, der har en temperatur under nul, men fryser ikke. I det øjeblik, de rammer overfladen, eksempelvis vejbanen, en bil eller et træ, så fryser de til is, og danner et islag«, siger Henning Gisselø.

Et islag kan komme ret hurtigt og gøre vejene glatte, derfor skal billister og andre trafikanter passe ekstra godt på, hvis de skal ud på vejene i de sydvestlige dele af landet i løbet af natten, hvor der er stor risiko for isslag.

»Der skal ikke meget nedbør til, før det er møgglat over det hele«, siger Henning Gisselø.

Det bliver også blæsende i weekenden, og det betyder, at der er risiko for, at landet bliver ramt af snestorm på søndag. For at det bliver kategoriseret som en snestorm, skal der falde mere end 10 centimeter sne på 6 timer, og det skal blæse mere end 10 meter per sekund.

Har du endnu ikke fået vinterdæk på bilen, så skal du måske overveje det, lyder rådet fra vagtchefen.