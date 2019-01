Havarikommission: Godsvogn fra dødelig togulykke på Storebæltsbroen havde fejl ved låsen

Et IC4-tog med passagerer i retning mod Sjælland blev onsdag morgen den 2. januar ramt af et objekt, da det kørte på Storebæltsbroens lavbro på strækningen umiddelbart efter Nyborg. Togulykken gik værst ud over den forreste af lyntogets otte vogne. Otte mennesker blev dræbt, 16 kvæstet.