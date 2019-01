Bank-skandaler tæller ikke med: Danmark kåret til det mindst korrupte land i verden New Zealands pointtab giver Danmark pladsen som det mindst korrupte land ifølge Transparency International.

Danmark opfattes igen som det mindst korrupte land i verden. Det fremgår i hvert fald af Transparency Internationals årlige liste for 2018, der udkommer tirsdag.

Listen er et udtryk for, hvor korrupte de forskellige landes myndigheder og politikere opfattes.

Det siger derfor ikke noget om, hvor korrupt et land i virkeligheden er, pointerer Natascha Linn Felix, formand i Transparency Internationals danske afdeling.

»Det er et opfattelsesindeks og ikke et faktuelt indeks over, hvor meget korruption, der har været«, siger hun.

Sidste år måtte Danmark se sig slået efter flere år på toppen, da New Zealand fik den bedste pointscore og dermed indtog førstepladsen.

De mindst korrupte lande i verden Den globale anti-korruptionsbevægelse Transparency International udgiver hvert år et indeks over, hvor korrupt den offentlige sektor i 180 lande over hele verden opfattes. Hvert land tildeles point mellem 1 til 100. Jo højere point et land modtager, des mindre korrupt opfattes det. Danmark modtager i år 88 point og indtager dermed førstepladsen. Her er de ti lande, der anses som mindst korrupte: Danmark - 88 point. New Zealand - 87 point. Finland - 85 point. Singapore - 85 point. Sverige - 85 point. Schweiz - 85 point. Norge - 84 point. Holland - 82 point. Canada - 81 point. Luxembourg - 81 point. Kilder: Transparency International. Vis mere

I år taber landet på den anden side af Jorden dog point. Det betyder, at Danmark, der har fået samme antal point som sidste år, ligger nummer ét.

Men hvordan hænger det egentlig sammen med, at der i Danmark i 2018 var sager om blandt andet svindel i Socialstyrelsen og hvidvask i Danske Bank?

»Først og fremmest afspejler indekset ikke enkeltsager. Dernæst måler det på det opfattede korruptionsniveau i den offentlige sektor«.

»Det vil sige, at sager, der foregår i banksektoren, ikke vil være afspejlet i indekset«, siger Natascha Linn Felix.

Nordiske lande i top

I alle de år Danmark har optrådt på listen, har det ligget helt i toppen sammen med de øvrige nordiske lande. Det skyldes ifølge Christian Bjørnskov, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og har forsket i korruption, flere ting.

»Det handler blandt andet om den helt særlige tillidskultur, som vi deler med Norge og Sverige. Derudover har vi en 150 år gammel tradition for at have et politisk uafhængigt og meget rent retsvæsen«.

»Og så handler det muligvis om, at vi ekstremt tidligt i historien faktisk udryddede mange af de problemer, som andre lande dengang havde og stadig har«, siger Christian Bjørnskov.

ritzau