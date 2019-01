Eksperter: Albertslund brød loven og svigtede pædofiliramte børn

Børn med alvorlige traumer efter overgreb fik først hjælp et år efter, at deres gerningsmand blev anholdt. Kommunen erkender, at det var for sent.

Det var en seks-årig spejderdreng, der i 2017 fortalte om overgreb imod ham og startede sagen mod den nu pædofilidømte Per Pedersen.

Manden erkendte sig siden skyldig i en række overgreb mod spejdere og børn i en daginstitution i Albertslund, hvor han arbejdede. Ved den efterfølgende retssag blev han idømt en af lovens strengeste straffe, forvaring på ubestemt tid.

Men de børn, som blev seksuelt misbrugt, fik alt for sen hjælp, siger Red Barnet, Børns Vilkår og jura- og socialretsekspert Hanne Hartoft til DR1 Dokumentar.

Børnene skulle ifølge loven have været sendt til udredning med det samme i de såkaldte Børnehuse, som er oprettet for at at hjælpe kommunerne med særlig ekspertise i netop sager om overgreb på børn. I stedet måtte flere børn vente i op til et år, før de blev henvist.

Det er alt for sent, mener Hanne Hartoft.

»Det er ikke bare kritisabelt, men meget kritisabelt. Her er ikke bare tale om en mistanke, men en konkret viden om seksuelle overgreb mod en række børn, og så kan kommunen jo ikke være i tvivl om, at de børn må antages at have behov for særlig støtte«, siger Hanne Hartoft, adjunkt på Aalborg Universitet, til DR1.

Gerningsmanden havde optaget sine overgreb på video, og det var derfor veldokumenteret, hvad børnene havde været udsat for. Ofrene var ned til to år, da overgrebene fandt sted.

DR1 Dokumentar har haft fuldmagt til alle familiernes sagsakter, og fortæller, hvordan blandt andet en fem-årig dreng venter i ti måneder, før han bliver henvist til udredning i Børnehuset. Selv om forældrene beder om hjælp flere gange.

»Vi er bekymrede over Sørens (navnet ændret, red.) adfærd, og at det er udtryk for, at han har oplevet krænkelserne som ubehagelige«, skrev et forældrepar til kommunen i september 2017, et halvt år efter anholdelsen. Forældrene havde også en måned efter anholdelsen ringet til kommunen for at fortælle om ændret adfærd hos deres fem-årige søn.

Siden har drengen gået i intensiv behandling hos en børnepsykolog en gang om ugen. Også en anden dreng ventede i et år på en henvisning.

Albertslund undskylder

Både Red Barnet og Børns Vilkår understreger, at loven er meget klar.

»I den konkrete sag har kommunen allerede fra start kendskab til, at børnene har været udsat for seksuelle overgreb. Og i lovgivningen står, at hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb med to myndigheder involveret, som her er politiet og kommunen, så skal sagen visiteres til Børnehusene.

Det er ikke sket her, og det synes jeg er meget beskæmmende«, siger psykolog i Red Barnet, Kuno Sørensen, til DR1.

Direktør for Børn, Sundhed og Velfærd i Albertslund Kommune, Kristina Koch Sloth, erkender overfor DR1, at kommunen skulle have involveret Børnehuset tidligere.

»Da vi bliver klar over, at det har en mere alvorlig karakter, skifter vi også modus. Men jeg synes, at vi gør det for sent. Det ville jeg gerne, at vi havde gjort før. Jeg har sagt undskyld, men jeg siger det gerne igen«, siger Kristina Koch Sloth.