Ina og Jonas ventede et misdannet barn: »At tage sit barns liv ændrer på ens indre kode«

Ina sendte sin mand, Jonas, og sin storesøster, Dorthe, i forvejen med retning mod barselsafsnittet. Hun havde brug for at være alene. Bare et øjeblik. Alene med sine tanker og følelser. Alene med sin datter, som hun bar inde i maven. Med tunge skridt bevægede hun sig op ad trappen. Hun kunne mærke, at Alma sparkede og tænkte på, at det lille menneske ikke vidste, hvad der snart kom til at ske.

»Undskyld, undskyld, undskyld, undskyld, Alma«, sagde Ina, i takt med at hun nærmede sig afsnittet og den stue, hvor hun, godt halvvejs i graviditeten, lige om lidt skulle føde Alma. Ikke for at leve. Men for at dø. For at blive skånet for de lidelser, som livet formentlig ville byde hende.

Det var fredag 25. marts 2016. Foråret var kommet, luften var frisk, og der voksede krokus op af jorden.

Godt to uger tidligere havde den såkaldte gennemskanning i uge 20, som cirka 95 procent af alle gravide siger ja til, rejst en lille bekymring om Inas fosters blære. Jordemoderen kunne ikke se den under skanningen. Måske fordi den lige var blevet tømt.

Det var også svært at se, om det var en pige eller en dreng. Men det betød ikke noget for Ina og Jonas. De kunne sagtens vente med kende kønnet på deres barn. Så parret fra Aalborg kørte fortrøstningsfulde hjem til sønnerne Tobias på 13 år og Villads på to år.

En ekstra skanning

For at være sikker på, at alt var, som det skulle være, fik de en tid til en ekstra skanning ugen efter.

Men også her havde både jordemoderen og en læge svært ved at fange blæren med skanneren. Fostret havde tilsyneladende ingen blære. Og man kunne stadig ikke se kønsdelene.

»Der er noget, der ikke er, som det skal være. Men vi kan ikke sige jer, hvad det er«, lød lægens vurdering.

Ina følte sig trukket ned i en anden verden. En verden vendt på hovedet. På få sekunder gik skanningsbillederne fra at være noget, hun nød at iagttage, til noget, hun ikke havde lyst til at se på.

Efter flere overvejelser sagde parret ja til en fostervandsprøve, der kunne vise, om den tilsyneladende manglende blære og kønsorganer skyldtes kromosomafvigelser – og om der kunne være andre ting galt med fostret, som man ikke kunne se på billederne. Svaret måtte de vente på.

Vi vil gerne understrege, at det rigtige valg ikke findes. Og at vi vil støtte jer i det valg, I vælger, uanset hvad I vælger Olav, overlæge, Aarhus Universitetshospital

I mellemtiden blev de henvist til specialister på Aarhus Universitetshospital, hvor de fik en tid et par dage senere.

På vej hjem fra sygehuset i Aalborg talte parret om, at de måtte indstille sig på at være forældre til et barn, der måske fejlede noget. Og at de sagtens kunne klare det. De var jo vant til at arbejde med voksne handikappede, så selvfølgelig kunne de det.

En sjælden misdannelse

Fire dage efter, en tidlig mandag morgen, ankom Ina og Jonas til Aarhus for at blive skannet igen og få specialisternes vurdering. Tiden i venteværelset med de mange andre gravide kvinder var hård. De så alle sammen så forventningsfulde ud.

Efter lidt tid kom en høj mand iført blåt tøj hen til dem. Han var overlæge og hed Olav. Ina og Jonas følte sig hurtigt trygge og fandt ro i hans omsorgsfulde facon. Sammen med Henning, en professor i børneurologi, skulle han udrede, hvad der var galt med Inas og Jonas’ barn.





Skanningen varede længe, cirka en time. Efter at have konfereret i enrum var lægerne klar med en diagnose.

»Det er tydeligt, at jeres barn har den meget sjældne sygdom, der hedder blæreekstrofi. Blæren kan ikke holde på urinen, og derfor kan vi ikke se den, når vi skanner. Bughulen har ikke lukket sig ordentligt, så derfor er det ikke muligt at se kønnet«, sagde specialisten i urinvejsmisdannelser.

Han forklarede uddybende, hvad forløbet ville være, hvis Ina og Jonas fortsatte graviditeten, og om hvilken behandling deres barn skulle igennem.

Han fortalte, at man godt kan leve med blæreekstrofi, hvor blæren ligger uden på maven som en åben plade, og urinrøret ligger åbent. Men at deres barn ville skulle gennem en lang række operationer, den første inden for 48 timer efter fødslen, hvor bækkenet skulle fikseres, og blære, bugvæg og skamben skulle lukkes. Senere skulle kønsdelene genskabes sammen med en blærelukkemekanisme, og resten af livet ville deres barn formentlig skulle have kateter. Præcis, hvordan de mange operationer ville forløbe, og hvad der kunne opstå af komplikationer, ville tiden vise.

Det var mig, der fik sat pillerne op. For at sige det råt for usødet er det jo mig, der har slået mit barn ihjel Ina

Lægerne fortalte også Ina og Jonas, at nogle par synes, det er meget voldsomt for barnet at skulle gennemgå de nødvendige behandlinger og de komplikationer, der kunne støde til og være lidelsesfuldt for barnet.

»Vi vil gerne understrege, at det rigtige valg ikke findes. Og at vi vil støtte jer i det valg, I vælger, uanset hvad I vælger«, sagde overlægen Olav og kaldte misdannelsen »en af livets soloulykker«, som man ikke kan give nogen forklaring på.

Traf valget på en eftermiddag

Beslutningen skulle træffes allerede samme dag. Lægerne ville gerne have givet Ina og Jonas længere betænkningstid, men de kunne ikke. Som sundhedsloven er i Danmark, kan man få tilladelse til sen abort frem til udgangen af uge 22. Kun i ganske sjældne tilfælde er det muligt efter den tidsgrænse. Ina var tæt på at være i uge 23, og påskens helligdage stod for døren.

Foto: Cathrine Ertmann Ina og Jonas måtte tage afsked med deres datter Alma i 23. graviditetsuge.

Fortumlede af de mange informationer og ude af sig selv gik Ina og Jonas ud i bilen på parkeringspladsen. Langsomt gik det op for dem, hvad det var for et valg, de stod over for. Et valg, de aldrig nogensinde havde troet, de skulle tage.

Selv om de havde fået flere informationer, end de kunne rumme, var spørgsmålene mange: Hvad ville misdannelsen komme til at betyde for barnets liv på sigt? Hvordan ville deres ufødte barn reagere på de mange operationer? Hvor mange hospitalsindlæggelser livet igennem ville det kræve? Hvad kunne man risikere af komplikationer? Og hvad ville det betyde for hele familien og for drengene? Der fandtes ingen sikre svar.

Efter en halv time gik Ina og Jonas ind på hospitalet igen.

»Vi kan ikke. Vi er ikke i stand til at træffe den beslutning«, sagde de til lægen Olav.

Det var lidt over middag. Ina og Jonas fik lægens privatnummer, så de kunne få lidt mere betænkningstid. Aftalen var, at de skulle ringe til ham senere på dagen. Afhængig af deres beslutning ville han gøre ansøgningen klar til abortsamrådet, der kunne give tilladelse til sen abort inden for et døgn.

Derhjemme om eftermiddagen var de mest stille. Sammen. Og hver for sig. Fortvivlede, lammede af sorg. Ina tændte computeren og begyndte at søge på ordet ’blæreekstrofi’. Langsomt kunne hun mærke en knude i maven. Troen på, at de selvfølgelig kunne klare at få et barn med en misdannelse, var begyndt at blive svagere. Tvivlen tog til. Tog over.

»Hvad nu, hvis vi tager valget om at sætte fødslen i gang? Hvad nu, hvis vi kigger på den mulighed?«.

Da Jonas først havde sagt ordene højt, var det, som om en boble brast for Ina.

Først der forstod de begge betydningen af det valg, de langsomt var ved at føle, tænke og tale sig hen imod.

Jonas forbandede skanninger langt væk og ønskede i det øjeblik, at de ikke havde fået den viden om deres barn, som de havde. Hvorfor skulle de selv træffe den beslutning? Hvorfor var det ikke en læge i hvid kittel, der kunne tage valget for dem?

Det var først på aftenen. Jonas gik udenfor og tastede Olavs nummer ind på sin telefon. Han var på restaurant med sin familie, men gav sig god tid til at tale. Beskeden var givet videre. Valget var truffet. De havde besluttet, at deres barn skulle dø.

Ingen vej tilbage

Dagen efter blev Ina ringet op af hospitalet. Hun skulle komme ind dagen efter og få en pille, der langsomt ville lukke ned for moderkagens funktioner og til samtale med nogle læger. Pillen skulle virke to døgn, inden de skulle komme igen.

Til samtalen skulle de også tage stilling til, om Ina skulle have en kaliumindsprøjtning, hvor en kanyle føres direkte ind i fostrets hjerte inden fødslen, så det dør. Ellers kunne Ina og Jonas risikere, at deres pige var levende, når hun kom ud og måske ville kæmpe for sit liv. Et liv, de havde besluttet, hun ikke skulle leve. Ina ville ikke have en kaliumindsprøjtning. Det mindede hende om aflivning af dyr, som hun havde overværet under sin opvækst på en gård. Men Jonas havde det svært med tanken om, hvis deres barn, som en blodprøve viste, var en pige, kom ud og var levedygtigt. Tanken om, hvis hun kom ud og ville leve, gjorde ham panisk. Ina og Jonas aftalte derfor, at Jonas kunne forlade stuen, hvis det blev tilfældet.

Mødet med Alma

Fredag 25. marts klokken 16.22 efter kraftige veer fødte Ina lille Alma. En halv time før mærkede hun de sidste små spark.

Hun var stille, da hun kom ud. Jordemoren Dorte, som Ina og Jonas kendte og skulle have født med derhjemme, tog imod hende. Hun lagde sin hånd på Almas bryst og mærkede ingen hjerteslag. Jonas fik hende over på sin bare overkrop. Hun så så fin og færdig ud og var helt varm. Hun var mørk i huden, fordi den stadig var meget tynd. Hun havde små negle og antydningen af mørkt hår. Ligesom da hendes storebror blev født. Bare meget mindre.

Ina og Jonas havde Alma hos sig i fire timer. De strøg hendes hud, nussede hende, kyssede hende og duftede til hende. Tobias kom også med sin biologiske mor Mette og holdt sin lillesøster. Også Inas mor kom for at tage afsked. Hun havde taget krokusblomster med til Alma fra gården.

De talte om, hvor uvirkeligt det var, at Alma ikke skulle være hos dem i længere tid end en dag. At hun var deres barn, som de ikke kunne få med hjem.

Da vi stod i det, syntes jeg, at skanninger skulle afskaffes. I dag synes jeg, at det er fantastisk, at man kan tage det rigtige valg Jonas

Tiden efter fødslen var præget af sorg, tomhed, tristhed, skyldfølelse og vrede. Selv om de følte sig godt behandlet af lægerne og fik alle de informationer, de havde brug for, var Ina og Jonas vrede over, at det var dem, der selv, alene, skulle beslutte, om deres barn skulle leve eller dø. De skulle leve og ånde med deres valg hver eneste dag. Resten af deres liv.

De fik også en følelse af, at misdannelser hos fostre – og det valg, der følger med – er tabubelagt. Blandt andet havde de svært ved at finde historier i medierne om andre par, der havde stået i en lignende svær situation. Historier, som de måske kunne spejle sig i. Derfor har de valgt at dele deres historie. Men tilfældene findes. I 2017 valgte knap 900 gravide at søge om sen abort.

At leve med valget

Ina og Jonas har grædt flere gange i løbet af interviewet. Vi sidder i deres lune lejlighed i Aalborg med kaffe på bordet, mens januarkulden bidder udenfor. Det er snart tre år siden, at Alma blev født for at dø. I tiden efter sagde Ina undskyld til Alma hver eneste dag. Hun siger stadig undskyld. Ofte. Men ikke længere hver dag.

»Jeg er nok den af os, der stadig kan være i tvivl nogle gange. Måske fordi det var mig, der bar hende i maven. Det var mig, der bar hende og gik op til barselsafsnittet. Det var mig, der fik sat pillerne op. For at sige det råt for usødet er det jo mig, der har slået mit barn ihjel. Folk reagerer altid voldsomt, når jeg siger det. De synes, jeg er hård ved mig selv. Men faktum er, at det er det, jeg har gjort«, siger Ina, mens hun fjerner tårerne fra sine kinder, kigger på Jonas, tager en dyb indånding:

»Jeg tror, det var det rigtige valg for os som familie. Og for Alma. Men der er ikke noget endegyldigt omkring det her. Der er ikke to streger under. For en anden familie kunne det have været utænkeligt at tage afsked med deres barn. Og så havde det været det rigtige for dem«.

»Størstedelen af mig er okay med, at jeg har taget det valg, fordi det ville have betydet rigtig mange operationer for Alma og meget, vi skulle igennem som familie. Men det at tage sit barns liv ændrer på ens indre kode. Det er et vilkår for resten af mit liv«.

I dag er Jonas glad for, at de fik en handlemulighed. Han forbander ikke længere skanninger langt væk.

»Da vi stod i det, syntes jeg, at skanninger skulle afskaffes. I dag synes jeg, at det er fantastisk, at man kan tage det rigtige valg. At man kan skåne et menneske for et ellers meget hårdt liv. Det er vanvittigt, at man stiller forældre i sådan en situation. Valget var så hårdt, men det var rigtigt at gøre det«.

Et nyt liv kom til

Babyalarmen på bordet har været stille i flere timer. Nu begynder den at udsende lyde. Luis på et år er vågnet fra sin lur i barnevognen ude på altanen. Igennem altandøren kan man se hans små arme bevæge sig op og ned.

»Hej skat«, siger Ina til ham, da Jonas kommer ind med ham på armen.

Kinderne er røde og øjnene store og brune.

Ina tog imod alle skanninger, da hun ventede Luis. Hvis ikke hun havde gjort det, tror hun, at hun ville været blevet syg af bekymring. Hun måtte vide, om der var noget galt. Heldigvis forløb graviditeten problemfrit, og Luis er sund, rask og velskabt.

Ina henter en banan i køkkenet og løfter Luis op på sit skød, og han går lystigt i gang med at spise.





Foto: Cathrine Ertmann Ina og Jonas stryger, aer og kysser deres datter Alma i fire timer, inden jordemoren Dorte om aftenen lukker skydelåget på den lille trækiste. Alma har fået en bamse med sig sammen med billeder af sine brødre og krokus, som hendes mormor har taget med fra Inas barndomshjem.

Selv om det er tre år siden, at Ina og Jonas tog afsked med Alma, er sorgen stadig stor. Til tider ubærlig. Ofte til undren for omgivelserne.

»Der er meget fokus på, at man skal videre med sit liv, at man skal i gang med et nyt kapitel. Den slags kommentarer har jeg det svært med, fordi den her beslutning lever vi med resten af vores liv. Det er ikke noget, man kommer videre fra eller kommer igennem. Det, tror jeg, er et tabu, når man taler om at miste. Der er bare nogle følelsesmæssige skader, som følger med«, siger Ina.

Serie Børn med misdannelser De seneste to uger har Politiken skrevet om medfødte misdannelser hos børn. Avisen har blandt andet fortalt, at sundhedsmyndighederne ikke overvåger forekomsten af medfødte misdannelser og derfor ikke kan forklare, hvorfor der på 20 år er sket en fordobling i andelen af børn med en registreret medfødt misdannelse. Avisen har også bragt større interview med eksperter på området og fortællinger om, hvordan det er som forældre at vente et barn med en misdannelse. Artiklerne kan findes på politiken.dk. Dette er seriens sidste artikel. Vis mere

Jonas sukker og ryster let på hovedet.

»Ja, vi har været igennem alt muligt. Men det er fis i en hornlygte, at hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Nej, det, der ikke slår dig ihjel, gør ondt. Det er, som om man helst ikke må være ked af det i den kultur, vi lever i«.

Interviewet har varet flere timer. Ordene fra Ina og Jonas har været mange, og spørgsmålene til dem har været få. Det hele kom af sig selv. Nu er der blevet længere mellem ordene. Indimellem er der stille.

»Det er jo et meget stort valg at tage på vegne af et menneske, som ikke kan tale for sig selv«, siger Ina så.

»Men det er et valg taget i dyb kærlighed«.