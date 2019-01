Inger Støjberg: Man er ikke særlig stillet, fordi man er kvoteflygtning

Udlændinge- og integrationsministeren frygter ikke, at UNHCR mister tillid til Danmark, hvis vi begynder at sende kvoteflygtninge retur til deres hjemlande. Hun tror ikke, UNHCR vil sige nej, hvis Danmark igen tilbyder at tage imod nye kvoteflygtninge.

På trods af at en række organisationer fremhæver, at kvoteflygtninge altid har været betragtet som en særlig beskyttet gruppe, og derfor advarer mod at lade dem omfatte af nye hjemsendelsesregler og særligt midlertidige opholdstilladelser, står udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fast.

»For mig selv og regeringen er opfattelsen ikke, at man er særlig stillet, fordi man er kvoteflygtning. Jeg synes, det er både klart og helt rimeligt, at man kun opholder sig i Danmark, lige så længe man har et beskyttelsesbehov. Og jeg kan ikke se et problem i, at en kvoteflygtning skal rejse hjem igen og være med til at genopbygge det land, man kom fra, når forholdene tillader det«, svarer Inger Støjberg og fortsætter:

»Jeg mener, at helt principielt er kvoteflygtninge undergivet den samme beskyttelse, som alle andre flygtninge er. Det vil sige, at når man får ophold i Danmark, så har man ophold, lige så længe det er nødvendigt. Og sådan må det også være for kvoteflygtninge«.

I forhold til kvoteflygtninge taler man jo om ’genbosætning’ – er der ikke et signal i det ord om, at man netop bosætter folk på ny og gør et nyt land til deres?

»Nej, det mener jeg ganske enkelt ikke. Kvoteflygtninge er underlagt de samme regler som andre flygtninge. Og derfor gælder der også de samme regler om, at man kun opholder sig midlertidigt i Danmark«.

Ifølge FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, er det imod den ånd, der historisk har været i systemet om genbosætning af kvoteflygtninge. Og det er altså den, som Danmark nu ifølge UNHCR og Dansk Flygtningehjælp lægger op til at bryde med.

Inger Støjberg frygter dog ikke, at Danmark med dette skridt vil blive betragtet som en utroværdig samarbejdspartner af UNHCR, der fordeler kvoteflygtningene mellem de forskellige lande.

»Det er ikke mit indtryk, at UNHCR vil sige nej den dag, hvor vi igen måtte bestemme, at vi vil tage imod kvoteflygtninge«, svarer hun og vil endnu ikke sige, om Danmark kommer til at modtage kvoteflygtninge i år.

Tror du, vi kommer til at tage imod kvoteflygtninge igen i 2019?

»Det kan jeg ikke sige; det kommer helt an på, hvordan de flygtninge, der er kommet her til, har klaret sig, og hvor mange der kommer hertil«.

UNHCR opfordrer i sit høringssvar til, at om ikke andet skal kvoteflygtninge i det mindste efter tre års genbosætning i Danmark have lov til at blive. Hvad tænker du om det?

»Nej, kvoteflygtninge er underlagt de samme regler, som alle andre flygtninge er. Og det vil sige, at hvis der bliver fred i hjemlandet, så skal man selvfølgelig hjem og genopbygge landet«, siger udlændinge- og integrationsministeren.