Sagen forfra: En omdiskuteret flygtningegruppe

Udvælgelse. Kvoteflygtninge er betegnelsen for en særlig gruppe flygtninge, som FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, fordeler fra flygtningelande til såkaldt genbosætning i andre lande.

Danmark har historisk set taget gennemsnitligt 500 om året.

De seneste mange år har flygtningegruppen været omdiskuteret.

Fogh-regeringen skabte voldsom kritik, da den i 2005 besluttede, at Danmark kun skulle udvælge såkaldt integrerbare kvoteflygtninge.

Dette udvælgelseskriterium rullede Thorning-regeringen tilbage i 2014, men kort efter regeringsskiftet i 2015 genindførte Venstre-regeringen kriteriet.

Stop. I efteråret 2016 gik regeringen skridtet videre og indførte et midlertidigt stop for kvoteflygtninge.

De kvoteflygtninge, Danmark manglede det år for at nå op på 500, blev udskudt til senere tider.

»Vi er ganske enkelt efter min mening fyldt op. Derfor bliver vi nødt til at træffe den her drastiske beslutning«, forklarede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med henvisning til den store strøm af spontane asylansøgere, der det år nåede frem til Danmark på egen hånd.

Meldingen kom lige op til Socialdemokratiets kongres, og S-opbakningen til beslutningen medførte stor debat på kongressen.

Året efter meddelte Støjberg – igen lige op til S-kongressen – at hun ville forlænge det midlertidige stop.

Ministerbeslutning. I 2017 fik regeringen desuden – med stemmer fra Socialdemokratiet – vedtaget et lovforslag, der fremover lader det være op til den til enhver tid siddende udlændingeminister at afgøre, om Danmark det pågældende år skal modtage kvoteflygtninge.

S-opbakningen skabte ballade i S-gruppen, hvor fire medlemmer truede med at stemme imod.

De fire lavede dog et kompromis med S-ledelsen om, at de ikke ville stemme imod, men blot blive væk fra salen på afstemningsdagen. Til gengæld lavede S et ændringsforslag om, at Danmark året efter, altså i 2018, skulle modtage en lille delgruppe af de normalt 500. Nemlig en lille gruppe særligt udvalgte på omkring 30, der er særligt udsatte på grund af eksempelvis handikap. Ændringsforslaget blev dog ikke vedtaget.

Midlertidighed. Også i 2018 benyttede Støjberg sin ret til ikke at tage imod kvoteflygtninge, og hun kan endnu ikke sige, om hun vil tillade nogen i 2019. I det lovforslag, der nu behandles i Folketinget, bliver det ydermere understreget, at også kvoteflygtninge generelt skal betragtes på samme måde som andre flygtninge, når det kommer til hjemsendelse. Ifølge Støjberg skal opholdstilladelser til flygtninge, herunder kvoteflygtninge, betragtes som midlertidige, og de skal inddrages, så snart situationen i hjemlandet tillader det.

Juridisk er der ikke noget til hinder for, at man allerede kan gøre det – det er ifølge Politikens oplysninger sket for enkelte somaliske kvoteflygtninge – men ifølge FN er det lodret imod ånden i kvotesystemet, hvis det bliver gængs praksis.