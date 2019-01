Samuelsen får en næse - selv om tre oppositionspartier stemmer imod

Et flertal i Folketinget har tildelt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en såkaldt politisk næse.

At udtale kritik af en minister er som regel noget, der kan samle en opposition. Men i den aktuelle sag fortoner den fælles front sig.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten har vedtaget en beretning, hvor de udtaler kritik for ministerens håndtering af materiale fra Udenrigspolitisk Nævn. Her kritiserer de tre partier, at Anders Samuelsen har givet forskere bag en kommende udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak lov at citere, hvad medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn har sagt på møder, der er fortrolige – uden at aftale det med Folketinget.

Men den kritik vil hverken Radikale Venstre, SF eller Alternativet skrive under på.

»I SF støtter vi ikke næsen«, skriver udenrigsordfører Holger K. Nielsen på Facebook om beretningen fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

De tre oppositionsparter er enige i, at Anders Samuelsen har haft en upræcis kommunikation med Folketinget. Men i stedet for at støtte op om teksten fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten, har de forfattet deres egen mindretalsudtalelse. Her understreger de, at det var rigtigt at give forskerne mulighed for at citere fra de fortrolige møder.

I mindretalsudtalelsen hedder det, at det er vigtigt med »størst mulig åbenhed omkring den historiske undersøgelse«, der blev sat i værk af Venstre-regeringen i 2016 i kølvandet på en omfattende debat om nedlæggelsen af Irak- og Afghanistankommissionen. Den åbenhed lægger de også op til at sikre fremadrettet:

»Mindretallet finder det derfor afgørende, at forskere, der af Folketinget selv bliver bedt om at bidrage til udredninger og kommissioner, har mulighed for at citere fra Udenrigspolitisk Nævn i de pågældende sager, sålænge det ikke skader Danmarks sikkerhedspolitiske interesser«, står der i udtalelsen fra Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten mener, at det er misforstået, når de tre andre partier gør det til et spørgsmål om åbenhed eller mangel på samme. De anser det for logisk, at Folketinget skal høres, hvis forskere skal have mulighed for at citere fra de fortrolige møder, fordi Udenrigspolitisk Nævn nu engang hører under Folketinget.

På et åbent samråd om sagen har Anders Samuelsen forklaret, at han gav forskerne tilladelsen, fordi det har været praksis i Udenrigsministeriet de seneste år. Herunder blandt andet rapporten om CIA-flyvninger fra 2012. Men ministeren beklagede også, at Udenrigsministeriets kommunikation over for Folketinget »ikke har været tilfredsstillende«. I samme ombæring lovede ministeren fremover at indhente samtykke fra Folketinget.

Intet ændrer dog på, at Anders Samuelsen får en næse.