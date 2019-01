En god dag for arbejdersønnen og en dårlig for arbejdsmanden

En god dag for...

Arbejdersønnen. Det har langtfra været nogen nem opgave for Danske Bank at finde en ny topchef, der ikke straks bliver udråbt til gebyrgrib eller grådighedens gestalt. Efter hvidvaskningsskandalen har banken akut brug for et mere renskuret billede blandt jævne mennesker, men måske er løsningen fundet. Siden Thomas Borgen røg ud i oktober, har vikaren Jesper Nielsen overrasket positivt, og samtidig har den 50-årige cand.polit. en indlysende fordel, siger Jyllands-Postens kilder – han kommer fra en klassisk arbejderfamilie og går for at være aldeles »usnobbet og i øjenhøjde med folk«: »Der er ikke noget Charlottenlund over ham«, udtaler en ven gennem 20 år. Rigtige chefer kan ej købes for penge.

En dårlig dag for...

Arbejdsmanden. Glemte vi at nævne, at Jesper Nielsen også har en fortid som lokal ungdomsformand for Socialdemokratiet? Det er dog uvist, om bankmanden støtter partiets nye forslag til en pensionsreform, der skal give de nedslidte ret til tidligere folkepension. Ifølge flere forskere har Mette F. overgået sig selv i populisme, for i dag dør hverken faglærte eller ufaglærte af hårdt fysisk arbejde eller kulstøv i lungerne. Derimod er det arbejdsmandens trang til smøger og forårsruller, der fører til tidlig nedslidning. Eller som sundhedsprofessor emeritus Knud Juel udtrykker det i Berlingske: »Hvis alle skal have lige lang pensionslevetid, bør rygere gå ti år tidligere på pension«.