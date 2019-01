Anklager: Terrortiltalt brugte IS-leders navn på Facebook Syrisk mand afhøres i Københavns Byret om dagene op til landsmands forventede ankomst med 17.460 tændstikker.

Op mod 30 forskellige profiler på Facebook blev ifølge politiet oprettet af en syrisk mand, der er tiltalt for at ville udføre et blodigt angreb på tilfældige i København.

Det kommer frem tirsdag, som er den anden dag i nævningesagen mod den 31-årige i Københavns Byret. Her konfronterer anklageren ham med, at han blandt andet benyttede sig af navnet al-Baghdadi, som også er navnet på lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi.

»Det har intet med det at gøre, forsikrer den tiltalte. Han er spinkel af bygning og beholder sin sorte dynefrakke på i retssalen. Han taler meget og smiler ofte«.

Brugen af al-Baghdadi skyldes derimod, at navnet tilhørte en irakisk kvinde, han havde været forelsket i, lyder forklaringen.

Andre navne, som han benyttede, betød migrant, hentydede til en hjemby i Syrien eller til den tiltaltes lille søn, som var blevet dræbt i en trafikulykke.

Manden kom til Sverige i 2015 og søgte om asyl.

Han er anklaget for terror ved at have planlagt drab, som skulle udføres i København med knive og bomber fremstillet af svovl fra tændstikker og andre ting. En yngre syrisk mand, Dieab Khadigah, blev stoppet på vej ind i Danmark med blandt andet 17.460 tændstikker i sin rygsæk.

Nægter sig skyldig

Ifølge anklagemyndigheden skulle mændene mødes på Københavns Hovedbanegård lørdag 19. november 2016. Den 31-årige nægter sig skyldig. Afhøringen i tirsdagens retsmøde handler om, hvad han foretog sig i dagene forud.

Hustruen havde forladt ham 13. november og var taget på et kvindekrisecenter i Hässleholm. Flere gange blev han bortvist fra centret, oplyser specialanklager Sonja Hedegaard.

En af de følgende dage fik han besked om, at en kammerat var blevet martyr under kampe i Aleppo.

Fra sin og hustruens telefoner kommunikerede han blandt andet via beskedtjenesten WhatsApp, og Sonja Hedegaard spørger ham, om den kan overvåges.

»I anstændige lande ville det nok ikke kunne lade sig gøre«, svarer han.

Også handlinger på nettet udspørges han om. For eksempel søgte han 17. november på ordet 'svovlgødning'. Men den præcise årsag kan han ikke huske.

»Hvis kæmperne anmoder mig om at skaffe oplysninger, er jeg villig til at gøre det. I Syrien kan internetdækningen være dårlig. Min kontakt til gutterne var ikke afbrudt.

Specialanklageren vil vide, om svovlgødning kan bruges til andet end at få palmetræer til at vokse?

»Man kan anvende det til at fremstille eksplosive anordninger«, lyder svaret.

Under nævningesagen skal den tiltaltes landsmand Dieab Khadigah, to professorer fra USA og Danmark samt flere svenskere afhøres. Dommen ventes til marts.

ritzau