38-årig mand udvises for at krænke sit stedbarn

Vold, overgreb, blufærdighedskrænkelse og trusler var en del af en piges hverdag, mens hun boede hjemme sammen med sin mor og dennes samlever.

Tirsdag er samleveren - en 38-årig mand - blevet idømt fængsel i et år og ni måneder for ugerningerne.

Det er sket ved Retten i Hjørring, der samtidig har straffet manden med en udvisning af Danmark og indrejseforbud i 12 år.

Mens manden blev fundet skyldig i at have krænket pigen og udsat både steddatteren og moren for ubehageligheder, blev han frifundet for at have voldtaget og mishandlet moren.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

Ifølge anklageskriftet har den 38-årige blandt andet truet og tvunget sin steddatter til at lade ham beføle hende både på bryster og kønsdele. Han skal også have begået krænkende overgreb mod hende.

Sagen er blevet ført som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden er gået efter en fængselsstraf på fire år eller mere.

Men krænkelserne og volden er altså af retten blevet takseret til fængsel i et år og ni måneder.

»Retten lagde ved strafudmålingen vægt på omfanget og karakteren af krænkelserne og den udøvede vold, der blev begået i hjemmet«, lyder det i meddelelsen på rettens hjemmeside.

Den 38-årige mand blev også dømt til at betale steddatteren 25.000 kroner i såkaldt krænkelsesgodtgørelse.

Manden ankede dommen på stedet til landsretten. Han kræver at blive frifundet.

ritzau