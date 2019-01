27-årige Malthe Thomsen er død Malthe Thomsen, der blev anklaget for krænkelser af børn i USA og senere renset, er død af en blodprop.

Malthe Thomsen, der blev anklaget for krænkelser af børnehavebørn i New York og senere renset i sagen, er død af en blodprop i hjertet i en alder af 27 år.

Det skriver DR.

Malthe Thomsens mor fortæller til DR, at han blev fundet død i lørdags på sit værelse på filmhøjskolen European Film College i Ebeltoft.

»Han var så meget mere end et offer fra sagen i New York både før, under og efter. Vi skylder ham, at han skal tales op. Hans liv skal være en hyldest til det levede liv«.

»De fire år efter sagen blev taget fra hans unge liv, men han havde 22 år inden, og han havde rejst sig og blomstrede op på den højskole. Han havde det rigtig godt«, fortæller moren til DR.

27. juni 2014 blev den dengang 22-årige pædagogstuderende anholdt i New York, hvor han var i praktik i en børnehave.

Han blev beskyldt af en kvindelig kollega for at have krænket børnehavebørn i fire-femårs alderen.

I et retsmøde kom det frem, at to lærere og 12 af de 13 børn pure havde afvist, at der skulle have fundet overgreb sted, og fem måneder senere droppede anklagemyndigheden sagen.

Indgik forlig

Efterfølgende lagde Malthe Thomsen sag an mod staten New York, anklagemyndigheden og den kvindelige kollega, der anmeldte ham.

For tre år siden indgik han forlig med myndighederne og fik 500.000 kroner.

Sidste år indgik Malthe Thomsen et forlig med den kollega, der anmeldte ham.

I juni sidste år sagde han til DR, at han så lyst på fremtiden.

»Det er virkelig en ny start, jeg ser det som en anden chance. Jeg har virkelig været langt nede. Jeg kan mærke, at det letter nu og giver mig noget tro på, at der er noget godt i vente«, sagde han.

ritzau